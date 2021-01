Catalanen trekken op valentijn naar stembus

In Catalonië mogen de politici die veroordeeld zijn voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017 sinds vrijdag overdag de gevangenis verlaten en campagne voeren voor de regionale verkiezingen van 14 februari.

In Catalonië is een eind gekomen aan de onzekerheid over de datum van de regionale verkiezingen. Het hooggerechtshof houdt vast aan 14 februari. De Catalaanse regering had vanwege de derde coronagolf voor uitstel tot 30 mei geijverd.

In de Spaanse regio Catalonië kan de campagne voor de regionale verkiezingen echt uit de startblokken schieten. Vrijdag is er duidelijkheid gekomen over de datum van de stembusslag: 14 februari.

Een vervroegde verkiezingsrace drong zich op nadat de politieke partijen het in het parlement niet eens geraakt waren over een opvolger voor premier Quim Torra. Die was in het najaar van 2020 door het Spaanse hooggerechtshof uit zijn functie gezet.

Recht om te stemmen

Vlak voor Kerstmis was 14 februari 2021 geprikt als verkiezingsdatum. Omdat het coronavirus begin dit jaar een derde offensief opende in de regio, besliste de Catalaanse regering evenwel de stembusslag naar 30 mei te verplaatsen.

Enkele sociale organisaties en burgers vochten dat uitstel bij het Catalaanse hooggerechtshof aan. Ze betoogden dat hun rechten om te stemmen aangetast werden. Vrijdag haalden ze hun slag thuis.

Nu ze weten dat de kiezers hun lot met valentijn beslechten, kunnen de partijen alle registers opengooien. Vooral virtueel. Door de coronasituatie mogen burgers hun eigen gemeente enkel om essentiële redenen verlaten. De deelname aan politieke meetings hoort daar niet bij.