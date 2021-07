Catalonië en Valencia voeren opnieuw avondklok in

In een poging de opmars van het coronavirus te stuiten, leggen de Spaanse regio's Catalonië en Valencia het nachtleven weer aan banden.

Een tegenvaller voor wie zijn vakantie de komende weken in Catalonië of Valencia doorbrengt. De twee autonome Spaanse regio's voeren opnieuw een avondklok in, waardoor het nachtleven op slot gaat.

De Catalaanse premier Pere Aragonès kondigde woensdag aan dat de avondklok vanaf dit weekend weer van kracht is. De komende weken moeten de horeca en de cultuursector al om halfeen 's nachts de deuren sluiten. Tussen 1 en 6 uur 's ochtends mag niemand zich op straat begeven. Het uitgaansverbod geldt in 158 steden en gemeenten in de regio, waaronder alle grote steden zoals Barcelona en Gerona. Daarnaast geldt een samenscholingsverbod voor meer dan tien mensen.

De afgelopen dagen blijken in Catalonië 368 personen per 100.000 inwoners besmet. Ter vergelijking: in België bedraagt de incidentiegraad momenteel 74,4 besmettingen per 100.000. Met de strengere maatregelen probeert de Catalaanse regering de vijfde golf sinds maart 2020 in te dijken. Deze week moet het Catalaanse hooggerechtshof wel nog zijn licht laten schijnen over de proportionaliteit van de maatregelen.