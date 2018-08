Catalonië herdenkt terreur in gespannen sfeer

Spanje staat vrijdag stil bij de aanslagen van een jaar geleden in Catalonië. De moeilijke relatie tussen Catalonië en Spanje overschaduwt de herdenking. Tot droefenis van de slachtoffers.

Catalonië gaf donderdag al de aftrap voor een reeks plechtigheden om de slachtoffers te herdenken van de terreur die de Spaanse regio precies een jaar geleden trof. Op 17 augustus 2017, iets na 16.30 uur, maakte paniek zich meester van Barcelona nadat een bestelwagen met grote snelheid ingereden was op de menigte op de Ramblas. De actie kostte 14 mensen het leven.

De dodelijke raid op de toeristische trekpleister van Barcelona vormde slechts het startschot van de terreurtragedie. Op zijn vlucht maakte Younes Abouyaaqoub nog een slachtoffer.

En enkele uren nadat de Ramblas opgeschrikt waren door de aanslag met de bestelwagen, poogden vijf andere terroristen die actie te kopiëren in Cambrils, zo’n 120 kilometer ten zuiden van de Catalaanse hoofdstad. Voor een agent het vijftal kon uitschakelen, maakten de terroristen nog een slachtoffer. Uiteindelijk zou het vier dagen duren voor de veiligheidsdiensten de terreurcel helemaal ontmanteld hadden.

Groter onheil

Al snel bleek een 43-jarige imam, Abdelbaki Es Satty, de spilfiguur. Maanden had hij in de gemeente Ripoll jongeren geïndoctrineerd. Met hen had hij ongemerkt aan explosieven gewerkt in een gekraakt pand in Alcanar, 300 km van Ripoll.

Een ‘incident’ tijdens die ‘werkzaamheden’ deed Catalonië aan nog groter onheil ontsnappen. Een explosie herleidde het kraakpand op 16 augustus 2017 tot puin. Aanslagen met bomauto’s op voetbalstadions, stranden of de Sagrada Família in Barcelona behoorden niet meer tot de mogelijkheden. Raids met voertuigen kwamen in de plaats.

Gebrek aan samenwerking

Hoe waren de jongeren bijna achteloos geradicaliseerd? Hoe hadden ze ongemerkt die terreurdaden kunnen plannen? Waarom was de imam nooit op de lijst van Spaanse terreurverdachten beland?

De vragen leidden tot een rondje zwartepieten tussen de Spaanse en Catalaanse veiligheidsdiensten. Ze verweten elkaar een gebrek aan communicatie en samenwerking, waardoor de jihadisten vrij spel hadden.

Een jaar later laat de samenwerking tussen de Guardia Civil, de Spaanse en de Catalaanse politie en de Spaanse inlichtingendiensten nog altijd te wensen over. ‘We hebben nog altijd geen toegang tot alle databanken en tot Europol’, stellen de Catalaanse Mossos d’Esquadra. De Spaanse politie klaagt de stroeve informatie-uitwisseling aan.

Aanwezigheid koning

De moeilijke relatie tussen het Spaanse en het Catalaanse niveau dreigde de voorbije dagen de herdenkingsplechtigheden te overschaduwen. Vooral de aanwezigheid van koning Felipe VI deze voormiddag in Barcelona is de Catalaanse nationalisten een doorn in het oog.

De vorst heeft het door zijn harde verzet tegen de Catalaanse onafhankelijkheid definitief verkorven bij hen. Er klonken zelfs even oproepen om de plechtigheid met Felipe VI te boycotten. Maar uit respect voor de slachtoffers zagen de nationalisten uiteindelijk van die radicale actie af.

Oproep slachtoffers

De slachtoffers van de terreur zagen het spektakel de voorbije dagen met lede ogen aan. Donderdag doorbraken ze hun stilzwijgen. ‘In naam van de slachtoffers vragen we de politieke klasse een bestand te sluiten en hun pijn niet te gebruiken om aan politiek te doen’, luidde het.

Maar niet alle politici bleken die boodschap goed begrepen te hebben. Tijdens de officiële plechtigheden in het bijzijn van de slachtoffers en hun familie lieten ze het politieke gekissebis weliswaar achterwege maar in afzonderlijke toespraken sijpelden de spanningen tussen het Catalaanse en het Spaanse niveau af en toe wel door.

Opgesloten politici

De Catalaanse premier, Quim Torra, bracht hulde aan de slachtoffers van de aanslagen van een jaar geleden en poneerde dat 'de democratie terreur en de barbaarsheid altijd overwinnen'. Tegelijkertijd haalde hij uit naar de vervolging van twee mensen die een jaar geleden een belangrijke rol speelden op het hoogtepunt van de terreurcrisis.

Schermvullende weergave ©AFP

'Ik wil de voormalige baas van de Mossos d'Esquadra (de Catalaanse politie, red.), Josep LLuís Trapero, en ex-minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn op een speciale manier herinneren', stelde Torra. Beide hebben justitie achter zich aan wegens hun rol in het onafhankelijkheidsproces. Forn zit, samen met acht andere Catalaanse politici en voorvechters van onafhankelijkheid, al enkele maanden in de cel.

Ook Torra's voorganger Carles Puigdemont herinnerde aan de cruciale rol die Trapero en Forn vorig jaar speelden. Hij hekelde ook nogmaals dat de 'Catalaanse politie gevoelige informatie over de imam van Ripoll nooit doorgespeeld kregen' door de Spaanse collega's.