Catalonië klaagt Spaanse opperrechter aan wegens ‘belangenverstrengeling'

Het bureau van het Catalaanse parlement legt een klacht neer tegen rechter Pablo Llarena van het Spaanse hooggerechtshof wegens ‘belangenverstrengeling’ met de Catalaanse politiek.

De klacht van het bureau van het Catalaanse parlement kwam er nadat Llarena donderdag geweigerd had Jordi Sànchez vrij te laten. Sànchez was door de Catalaanse nationalisten uitgekozen als de nieuwe premier van Catalonië, maar zit in een Madrileense cel, onder meer op beschuldiging van ‘rebellie’.

Tijdens de zitting verklaarde Llarena dat hij aanwijzigingen had dat Sànchez ‘opnieuw ongrondwettelijke daden zou stellen’ en weigerde hem daarom vrij te laten. Om ingezworen te worden als premier van Catalonië moet de kandidaat fysiek aanwezig zijn in het parlement.

Volgens de voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, is de klacht bedoeld om de ‘soevereiniteit van het Catalaanse parlement te vrijwaren’. In een eerder interview haalde Sànchez zelf ook uit naar Llarena. ‘Een rechter die tot drie maal toe weigert politieke kandidaten met volle politieke rechten hun mandaat te laten uitoefenen is ongezien en onwaardig in een rechtsstaat’, klonk het.

Kans op recidivisme

De klacht tegen rechter Llarena drijft de spanning tussen Spanje en de Catalaanse nationalisten nog wat verder op. In de Catalaanse kwestie is Llarena een sleutelfiguur. Hij is de rechter die meerdere activisten en politici vervolgt wegens ‘rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld’. Llarena weigert iedere voorlopige vrijlating met het argument dat er een kans is op recidivisme.

De bekendste onder de beklaagden is Carles Puigdemont, de voormalige premier van Catalonië die in oktober vorig jaar naar België is gevlucht. Puigdemont werd vorige maand in Duitsland aangehouden na een reis naar Finland. Spanje vroeg om zijn uitlevering, maar een Duitse rechtbank oordeelde dat er geen gronden zijn om de voormalige premier te vervolgen voor ‘rebellie’, de zwaarste aanklacht.

Die uitspraak was een zware opdoffer voor het Spaanse gerecht. Llarena probeerde de schade te beperken door rechtstreeks overleg met de Duitse rechters. De Spaanse rechter bezorgde de Duitse collega’s bijkomend materiaal dat zijn these van rebellie moet bewijzen, zoals video’s waarop geweld te zien zou zijn.

Verboden referendum

De Duitse rechtbank weigerde rebellie als klacht te erkennen omdat Puigdemont geen geweld had gebruikt en evenmin had opgeroepen tot geweld. Voor de Spaanse rechter was het organiseren van het verboden referendum al een voldoende reden om van geweld te spreken.

Schermvullende weergave De afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont mocht vorige week de Duitse gevangenis verlaten. ©REUTERS

Politiek ligt de Catalaanse klacht tegen Llarena erg gevoelig. Ze werd goedgekeurd door de nationalistische partijen JxCat en ERC. De Spaanse unionistische partijen Ciudadanos, PP en PSC stemden tegen.

Inés Arrimadas, de kopvrouw van Cuidadanos in Catalonië, schamperde dat het parlement misbruikt wordt als een ‘advocatenbureau’. De juridische experts van het parlement waarschuwden ook dat een klacht indienen tegen een rechter gevaren inhoudt.

Juridische dienst

De reactie uit Madrid liet overigens niet op zich wachten. De woordvoerder van de Spaanse regering, Iñigo Méndez de Vigo, waarschuwde dat een rechter proberen te beschuldigen kan uitdraaien op ‘misbruik van overheidsgeld’ en ‘andere misdrijven’.

De woordvoerder verwees naar het voorbehoud dat de juridische dienst van het Catalaanse parlement had gemaakt. ‘Dat ze nu niet komen zeggen dat ze niet wisten wat de gevolgen kunnen zijn, want ze zijn op voorhand verwittigd’, verklaarde hij op een persconferentie in Madrid.

In Spanje zelf wordt ook geworsteld met de begrippen ‘rebellie’ en nu ook ‘terrorisme’. Een militante van de CDR, de Comités voor de Verdediging van de Republiek, werd door een procureur aangeklaagd wegens rebellie en terrorisme. De rechtbank volgde die stelling evenwel niet en liet de activiste vrij.

Geen bemiddeling

In de rest van Europa verloopt de uitleveringsprocedure wegens ‘rebellie’ moeizaam. Niet alleen is er de Duitse afwijzing, ook een rechtbank in Schotland, die zich buigt over de uitlevering van de Catalaanse ex-minister van Onderwijs Clara Ponsatí, neemt ruim de tijd. Er komt geen uitspraak voor augustus.

Schermvullende weergave Inés Arrimadas, de kopvrouw van Ciudadanos. ©EPA

Spanje weigert inmiddels iedere bemiddeling van buitenaf. Het dossier zit muurvast omdat er ook niet wordt onderhandeld. Enkel de rechters worden ingezet. Die strategie is niet zonder gevaar. Als er geen doorbraak komt in de Catalaanse kwestie voor 22 mei, vinden automatisch nieuwe verkiezingen plaats in de zomer.