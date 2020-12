Centenruzie en brexit hangen over Europese top

Een reeks plotwendingen lijkt de voorbode van een Europese top vol verrassingen, donderdag en vrijdag in Brussel.

De Europese leiders zakken voor twee dagen af naar Brussel voor overleg. De agenda van de Europese decembertop donderdag en vrijdag was al een overladen kerstboom. Bovendien hingen nog twee onopgeloste problemen in de lucht: de brexitimpasse en de Pools-Hongaarse blokkering van de Europese centen de komende jaren.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel deed woensdag een poging de centenkwestie te ontmijnen. Als de Europese leiders haar aanpak volgen, kan het herstelgeld voor Europa van in totaal 1.820 miljard euro vanaf 2021 beginnen te vloeien. Vooral de zuidelijke lidstaten dringen aan op het vrijgeven van het herstelgeld.

Polen en Hongarije blokkeerden dat omdat ze tegen een Europees sanctiemechanisme zijn dat lidstaten die de rechtsstaat niet naleven financieel straft. De interpretatieve verklaring die Merkel met de twee belhamels overeenkwam, doet niets af van dit sanctiemechanisme.

Als Polen of Hongarije naar het Europees Hof van Justitie stapt, kan het sanctiemechanisme nog twee jaar worden opgehouden.

Maar er is wel een addertje onder het gras: de uitrol van dit mechanisme kan nog zeker twee jaar worden opgehouden als Polen of Hongarije naar het Europees Hof van Justitie stapt. In dat geval wordt gewacht op het oordeel van de Europese rechters. Die regeling is op maat geschreven van de Hongaarse premier Viktor Orbán, die in 2022 naar verkiezingen moet en zolang zijn kleptocratie wil rechthouden.

Een budgetdeal kan wel een akkoord over klimaat op de top vergemakkelijken. De EU-leiders moeten het eens worden over een Europese vermindering van de uitstoot met 55 procent tegen 2030. Er kan nog flink gebakkeleid worden over woorden en centen voor de lidstaten om dit klimaatdoel te halen.

Stoorzender Elio

Nu brexitday nadert, hoopt Europa ook voor de brexit op een mirakel. De gesprekken van de laatste kans tussen Brussel en Londen liggen op apegapen. Telkens weer lopen ze vast op drie cruciale punten: visserij, eerlijke concurrentie en een geschillenregeling. Om een uitweg te zoeken uit de impasse reisde de Britse premier Boris Johnson af naar Brussel voor een tête-à-tête met Ursula von der Leyen tijdens een diner op de hoogste verdieping van het Berlaymont-gebouw.

De kans op een doorbraak is beperkt. Dat liet ook Johnson woensdag goed verstaan in het Britse parlement. 'Onze vrienden in de EU eisen het recht op om sancties te treffen als we niet onmiddellijk nieuwe Europese wetgeving overnemen', fulmineerde hij. En als het van Europa afhangt, 'wordt het Verenigd Koninkrijk het enige land ter wereld zonder soevereine controle over visrechten'.

De Waalse minister-president Elio Di Rupo dreigt met een veto tegen een handelsdeal met Londen als die de Waalse rode lijnen overschrijdt.

Ook de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) zet zijn been tussen de brexitdeur. Hij dreigt met een veto tegen een handelsdeal met Londen als die de Waalse rode lijnen overschrijdt. Het Waalse Gewest blokkeerde in 2016 op zijn eentje lange tijd de goedkeuring van een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Volgens Di Rupo kunnen er bij een no-dealbrexit 5.000 jobs verloren gaan in Wallonië.

Turkije

In oktober was er grote frustratie over de bijna militaire dreiging van Turkije in het conflict met EU-lidstaten Griekenland en Cyprus om nieuwe gas- en olievelden. Die spanning is niet verminderd. Daarom steunt ook premier Alexander De Croo (Open VLD) 'nieuwe acties, inclusief de mogelijkheid van doelgerichte sancties, tegen Turkije'.