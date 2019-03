Centrumlinks in Italië legt lot in handen ex-communist

Nicola Zingaretti gaat een linksere koers varen om weer kiezers af te snoepen van de populistische regeringspartijen: de Vijfsterrenbeweging en de Lega.

In Italië heeft de Democratische Partij (PD) een hoofdstuk in haar geschiedenis afgesloten. Met de verkiezing van oud-communist Nicola Zingaretti tot nieuwe voorzitter trekt centrumlinks een dikke streep onder het tijdperk van ex-premier Matteo Renzi.

Tijdens voorverkiezingen afgelopen weekend hieven zowat 1,7 miljoen linkse Italianen de 53-jarige voorzitter van de centraal gelegen regio Lazio op het schild. Met een links discours wist de zoon van een bankier uit Rome meer dan 65 procent van de stemmende sympathisanten te verleiden.

In de touwen

Zingaretti wacht een helse taak. De PD hangt al bijna anderhalf jaar in de touwen. Een eerste tik incasseerde ze toen de Italiaanse kiezers in december 2016 in een referendum Renzi's grondwetswijziging naar de prullenmand verwezen.

De huidige regering is een gevaar voor het land geworden. Ons land liep de voorbije maanden verwondingen op. Nicola Zingaretti Centrumlinkse Italiaanse leider

Een jaar geleden, bij de Italiaanse parlementsverkiezingen, volgde een nieuwe opdoffer: de PD haalde haar slechtste resultaat sinds haar creatie in 2007. De linkse kiezers keerden de Democratische Partij de rug toe omdat die, in hun ogen, onder Renzi te veel voor liberale recepten koos, en geen oplossingen had voor de hoge werkloosheid, de toenemende armoede en de migratiecrisis in het land.

Velen van hen lieten zich verleiden door de populistische recepten van de radicaal-rechtse Lega van Matteo Salvini en de Vijfsterrenbeweging, de anti-establishmentpartij van Luigi Di Maio. Na maandenlange moeilijke onderhandelingen gingen die begin juni vorig jaar uiteindelijk een verstandshuwelijk aan.

Nieuwe wind

'Die regering is een gevaar voor het land geworden. Ons land liep de voorbije maanden verwondingen op', stelde Zingaretti zondag in zijn overwinningsspeech. 'Italië heeft dan ook nood aan een nieuwe wind.'

18,5% in peilingen In de nationale peilingen bengelt centrumlinks tussen 16 en 18,5 procent.

De broer van Luca Zingaretti, de acteur die gestalte geeft aan de Siciliaanse commissaris Montalbano in de erg populaire gelijknamige tv-serie, belooft de strijd aan te binden met de ongelijkheid. Daarnaast ijvert hij voor ecologische recepten. 'Maar niet op de kap van de zwaksten in de maatschappij.' Voorts streeft hij naar een menswaardige opvang van migranten.

'We gaan bouwen aan een nieuwe PD. En richten ons op een nieuwe linkse alliantie', stelde de kersverse centrumlinkse leider. 'We gaan het vertrouwen van de mensen die hun stem uitbrachten bij de voorverkiezingen niet beschamen.'

Europese verkiezingen

Een eerste electorale test volgt eind mei. Dan trekken de Italianen naar de stembus voor de Europese verkiezingen. De score van vijf jaar geleden lijkt niet te evenaren. Toen verleidde de PD liefst 40 procent van de kiezers.

In de nationale peilingen bengelt centrumlinks tussen 16 en 18,5 procent. Het antimigratiediscours van Salvini stuwt de Lega in de peilingen naar zowat 35 procent, meer dan het dubbele van de score bij de parlementsverkiezingen van maart vorig jaar.

De Vijfsterrenbeweging boette dan weer aan populariteit in. De partij van Di Maio peilt op zowat 21 procent van de stemmen. Een jaar geleden kreeg ze nog de steun van net geen 33 procent van het electoraat. In regionale stembusslagen in de Abruzzen en op Sardinië incasseerde de anti-establishmentpartij de voorbije weken klappen.