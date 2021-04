Charles Michel: ‘Ik slaap niet goed meer. De film speelt constant door mijn hoofd’

Charles Michel slaat, na drie slapeloze nachten en ‘extreme droefenis’, mea culpa voor het vrouwonvriendelijke ‘sofagate’ in een gesprek met enkele Europese journalisten. Maar de rivaliteit tussen twee toplui van de EU verkwanselt de Europese vuist in de wereld.

Al zeker 150 keer heeft Charles Michel de film van de stoelendans in het paleis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan afgespeeld in zijn hoofd. Michel en Erdogan ploften dinsdagmiddag als twee sultans gretig neer in de twee stoelen die klaarstonden voor overleg op het hoogste politieke niveau tussen Turkije en de Europese Unie. Een verwonderd ‘Euhm?’ van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, voor wie geen stoel klaarstond, veroorzaakte geen enkele rimpeling bij de twee mannen. Von der Leyen besloot geen scène te maken en nam noodgedwongen plaats op de sofa.

De essentie Charles Michel kwam onder vuur na een incident in Ankara dinsdag.

Voor een ontmoeting tussen Turks president Recep Tayyip Erdogan en EU-toppers Michel en Ursula von der Leyen waren maar twee stoelen gezet. Von der Leyen moest naar de sofa.

Michel slaat in een interview met buitenlandse correspondenten mea culpa en noemt de beelden van het gebeuren die de ronde doen ‘schokkend’.

De vrouwonvriendelijke beelden ontketenden in Europa een storm van protest. De Europese delegatie kwam immers met de Turkse president praten over de eerbiediging van mensen- en vrouwenrechten. Dat Turkije zich vorige maand terugtrok uit de Istanboel-conventie, die geweld tegen vrouwen bestrijdt, was een belangrijk punt op de agenda.

‘De beelden zijn schokkend. De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig.’ Dat geeft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, toe aan een groep Europese journalisten. ‘Ik slaap niet goed meer sinds het sofa-incident. De film blijft constant door mijn hoofd spelen.’

Protocol

Michel heeft lang gezwegen, in de hoop dat de sofastorm zou luwen. ‘Ik neem mijn deel van de verantwoordelijkheid voor het incident op’, zegt hij nu. Niet alle argumenten klinken even overtuigend: ‘Ursula von der Leyen maakte de Turken de boodschap over vrouwen- en mensenrechten over. Als ik tussenbeide was gekomen om een stoel aan te bieden, was dat mogelijk paternalistisch overgekomen.’

Een deel van de verantwoordelijkheid legt Michel bij het Turkse protocol. Het protocol van de Raad kreeg geen toegang tot de zaal de dag voor de meeting en kreeg ook geen precieze informatie over de opstelling van de stoelen, staat in een nota van de protocoldiensten van Michel. In de aanpalende zaal, waar het diner zou plaatsvinden, kon in extremis wel nog een derde stoel op gelijke hoogte als de twee andere aan de dis gezet worden.

Schermvullende weergave Von der Leyen kijkt toe hoe Michel plaatsneemt naast Erdogan. ©AFP

Pittig detail is dat Von der Leyen, vanwege het coronavirus, geen eigen protocoldiensten zond en dus aangewezen was op de afspraken die Michels mensen maakten. Opvallend is ook dat de protocoldiensten van Michel hun voorzitter hoger in de pikorde zetten dan de Commissie-chef. Maar in dergelijke bilaterale ontmoetingen wordt nooit een protocollair onderscheid gemaakt tussen de twee topfuncties. Voor de voorgangers van Michel en Von der Leyen, Donald Tusk en Jean-Claude Juncker, stonden wel gelijke zitjes klaar.

Incident

Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat het fout was niet te reageren, geeft Michel toe. ‘Ik was bang een incident te creëren. We hebben maanden hard gewerkt om een positieve boodschap over te brengen in Turkije. Als ik op een zichtbare manier voor de camera had gereageerd, zou ik die inspanningen en voorbereidingen teniet hebben gedaan.’

Als ik tussenbeide was gekomen om een stoel aan te bieden, was dat mogelijk paternalistisch overgekomen. Charles Michel Voorzitter Europese Raad

‘Ik moest heel snel mijn houding bepalen toen ik geconfronteerd werd met deze situatie’, argumenteert hij. Diplomaten menen nochtans dat Erdogan niet negatief zou reageren op de vraag de stoelen aan te passen. Turkije is vragende partij voor een deal: het land kreunt onder covid en de economie is in vrije val, onder meer door het wegblijven van toeristen.

Als Turkije de regio minder onder hoogspanning zet, zou het zicht krijgen op een nieuwe zak geld voor de opvang van de 4 miljoen Syrische vluchtelingen die er verblijven. Dat bevestigt ook Michel, al liggen er nog geen cijfers op tafel en is het aan de Europese Commissie om een concreet voorstel te doen. ‘Een van de elementen die we bespraken met Erdogan is de integratie van Syrische vluchtelingen en de mogelijke terugkeer van Syriërs, als de voorwaarden het toelaten’, zegt hij.

Stoelendans

De Europese ambassadeur in Turkije was niet betrokken in de stoelendans. Nikolaus Meyer-Landrut was jarenlang Europees adviseur van de Duitse kanselier Angela Merkel en zou Von der Leyen nooit in haar hemd hebben gezet, zeggen diplomaten. De Duitser is bewust in Ankara geplaatst om het migratieprobleem op te lossen. Duitsland herbergt 3 miljoen Turken.

Het incident is ook een uiting van de rivaliteit tussen de twee Europese toppers.

Dat Michel er het zwijgen toe deed, leidt de aandacht af van de inhoud van de gesprekken tussen Turkije en de Europese Unie. Wat een demonstratie moest zijn van Europese eenheid in een belangrijk politiek debat werd een afgang van formaat. Het Europees Parlement reageert verbouwereerd en bereidt zich voor op een scherp debat waarin de Europese toppers ter verantwoording geroepen worden.

In Turkije wordt hardop de vraag gesteld of het wel lessen te krijgen heeft van Europa inzake mensenrechten en de rechtsstaat. De Unie vermag weinig tegen Polen, Hongarije en Slovenië, die al jaren tegengas geven en er de kantjes aflopen wat betreft de rechtsstaat en fundamentele rechten.

Vluchtelingen

‘Sofagate’ is niet het eerste incident tussen Von der Leyen en Michel dat betrekking heeft op Turkije. Begin maart 2020 vlogen de twee samen naar een klein stadje aan de Turks-Griekse grens. Ze wilden zelf kijken of die grens, zoals Erdogan beweerde, open was voor vluchtelingen. De hele dag die ze samen doorbrachten, repte Michel met geen woord over het feit dat hij de volgende dag zou doorreizen voor overleg met Erdogan zelf.

Ik kan u verzekeren dat het mijn doel is de best mogelijke samenwerking te hebben met alle instellingen. Charles Michel Voorzitter Europese Raad

Het Duitse weekblad Der Spiegel rakelde in juni de affaire op en somde nog een reeks aanvaringen op tussen beide Europese toplui, die allemaal als ‘kleuterruzies’ werden gecatalogeerd. Een van de incidenten ging over de vraag wie van beiden een Zoom-overleg met de Britse premier Boris Johnson mocht leiden. De kwestie leidde onrechtstreeks tot het ontslag van de kabinetschef van Michel, François Roux.

Een clash tussen de mensen die de twee belangrijkste Europese functies bekleden, de voorzitter van de Commissie en die van de Raad, is niet zo zeldzaam. Ook de voorgangers van Michel en Von der Leyen moesten hun plek zoeken en dat leidde eveneens tot rivaliteit. Juncker liet Tusk het geopolitieke terrein. Alleen de handelsdeal met de Amerikaanse president Donald Trump, een bevoegdheid van de Commissie, hield Juncker voor zichzelf. Ook Herman Van Rompuy, de eerste voorzitter van de Europese Raad, en José Manuel Barroso vonden uiteindelijk, als goede jezuïeten, een modus vivendi.

Strebers

Michel en Von der Leyen zijn allebei relatief onervaren, ambitieuze strebers, gunnen elkaar weinig en rekenen op een kleine kring van getrouwen voor hun beleid. Michel laat zich, sinds hij in december 2019 voorzitter van de Raad werd, aanspreken als ‘PEC’, President of the European Council, naar analogie met de Amerikaanse president, ‘POTUS’.

Mensen die me kennen, weten dat ik niet iemand ben van conflicten, maar iemand van oplossingen: een bruggenbouwer tussen mensen en instellingen. Charles Michel Voorzitter Europese Raad

Diplomaten spreken al langer van een grote persoonlijke nijd tussen de twee topfiguren: ‘Ze willen op dezelfde slakken zout leggen.’ Ook hun teams spreken minder dan hun voorgangers alle informatie met elkaar door, zoals bleek in Ankara. ‘Ik overleg regelmatig met Von der Leyen en dat zal zo blijven’, pareert Michel de kritiek. ‘Ik kan u verzekeren dat het mijn doel is de best mogelijke samenwerking te hebben met alle instellingen.’

Hij voegt eraan toe: ‘Mensen die me kennen, weten dat ik niet iemand ben van conflicten, maar iemand van oplossingen: een bruggenbouwer tussen mensen en instellingen.’

Hij zoekt zijn plaats vooral in voorstellen voor buitenlandse samenwerking. ‘Ik kan erg vasthoudend zijn. Toen ik enkele maanden geleden een wereldwijd pandemieverdrag op tafel legde, twijfelden velen. Maar ik slaagde erin andere landen samen te brengen.’ Ook de strijdende partijen in Georgië kreeg Michel aan tafel, al komt hij zo strikt genomen op het terrein van de Europese buitenlandchef Josep Borrell.