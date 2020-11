Charles Michel wacht moeilijke Europese videotop

De Sloveense premier Janesz Jansa steunt Polen en Hongarije in hun strijd tegen een Europese 'Sovjetunie'. De videotop van donderdagavond wordt een moeilijke oefening voor Europees Raadsvoorzitter Charles Michel.

De videoconferentie van Europese leiders donderdagavond was bedoeld als overlegmoment over de coronacrisis. Regelmatig van gedachten wisselen op het hoogste niveau moet leiden tot meer Europese coördinatie van de pandemie. Maar plots zit de Europese Unie midden in een crisis: de brexitonderhandelingen geraken maar niet aan de eindmeet, terreur slaat weer toe in meerdere lidstaten en een conflict over de Europese centen kan uitgroeien tot een existentiële bedreiging.

Zoveel crisissen zijn onmogelijk in een zoomsessie van drie uur op te lossen. Maar ze creëren wel nervositeit in het 'ei', waar Europees Raadsvoorzitter Charles Michel om zes uur aan zijn overleg met de 27 EU-leiders en Commissie-voorzitster Ursula von der Leyen begint.

Michel en Von der Leyen zullen de chefs kort briefen over de onderhandelingen over een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Europese diplomaten weerspreken geruchten dat een deal op handen zou zijn. De impasse over de drie pijnpunten - de visserij, eerlijke concurrentie en het beslechten van geschillen - blijft bestaan, maar de tijd dringt.

Ook voor een grondige discussie over de aanpak van terreur na de aanslagen in Parijs en Wenen zal er te weinig tijd zijn tijdens de top. De plannen van de Franse president Emmanuel Macron voor een aanpassing van de Schengen-regels van vrij verkeer komen pas op de - wellicht fysieke - top van midden december aan bod. Net als Charles Michels voorstel voor een Europees vormingsinstituut voor imams.

Over de uitrol van snelle tests en de wederzijdse erkenning van coronatests zal wel van gedachten gewisseld worden en ook over welke de intelligentste strategie is voor vaccinatie. De EU-leiders zullen tevens samen bekijken hoe het einde van de lockdown en andere beperkende maatregelen beter gecoördineerd kan worden.