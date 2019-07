Charles Michel wordt voorzitter Europese Raad

De Europese staats- en regeringsleiders hebben hun puzzel voor de Europese topbenoemingen klaar.

Na twee dagen van intens overleg hebben de Europese staats- en regeringsleiders beslist premier Charles Michel (MR) voor te dragen als voorzitter voor de Europese Raad. De Franstalige liberaal zal de vergaderingen van de staats- en regeringsleiders voorzitten, net zoals ex-premier Herman Van Rompuy (CD&V) dat tussen 2009 en 2014 heeft gedaan.

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen wordt voorzitter van de Europese Commissie. Zij bepaalt welke post de commissarissen krijgen die door de lidstaten worden voorgedragen en kan een grote stempel drukken op het beleid dat wordt gevoerd.

Von der Leyen kwam pas op het laatste moment in de race. Ze behoort tot de partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die deel uitmaakt van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement. De EVP reed lang voor Manfred Weber, hun boegbeeld bij de Europese verkiezingen. Zijn kandidatuur botste evenwel op te veel tegenkanting.

Groen licht parlement

Michel is zeker van zijn post, het Europees Parlement moet het licht nog op groen zetten voor von der Leyen. De verwachting is dat de sociaaldemocraten nog moeilijk gaan doen over het voorstel. Zij hoopten dat hun boegbeeld bij de verkiezingen, Frans Timmermans, de post zou krijgen.

Daarnaast werd beslist dat Christine Lagarde de voorzitster van de Europese Centrale Bank wordt, in opvolging van Mario Draghi. Op die manier krijgen zowel Duitsland met von der Leyen als Frankrijk met Lagarde een belangrijke functie op Europees niveau. Lagarde was tot nu topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar heeft haar mandaat al minstens tijdelijk neergelegd en zal later ontslag moeten nemen.

De Spanjaard Josep Borrell wordt de chef van de Europese diplomatie. Borell is een sociaaldemocraat. Zo krijgen de drie grote fracties in het Europees Parlement elk een post, wat ondanks de verwachte moeilijkheden toch tot definitief fiat voor von der Leyen in het halfrond zou moeten leiden.

Wat met Michel?

Nu duidelijk is dat Michel naar Europa trekt, stelt zich de vraag wie hem moet opvolgen in de ontslagnemende federale regering. Een oplossing is niet hoogdringend, want de nieuwe functionarissen nemen pas hun functie in het najaar op.