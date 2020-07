Charles Michel zoekt landingszone voor Europese cententop

Eind volgende week vergaderen de Europese leiders weer fysiek in Brussel. Een minitop woensdag moet uitzicht bieden op een landingszone in het centendebat.

Maandagavond, precies een week na de Franse president Emmanuel Macron, was Europees Raadsvoorzitter Charles Michel te gast in het Catshuis, de ambtswoning van de Nederlandse premier Mark Rutte. De ontmoeting wordt de start van twee weken intensief overleg, met als hoogtepunt een Europese top met de 27 EU-leiders in Brussel op 17 en 18 juli.