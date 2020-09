Charlie Hebdo publiceert Mohammed-cartoons opnieuw

'We zullen nooit opgeven, we zullen nooit slapen.' Zo verantwoordt Charlie Hebdo-directeur Riss de keuze om de gewraakte cartoons opnieuw te publiceren.

Op 7 januari 2015 werd een terroristische aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in het elfde arrondissement van Parijs gepleegd. Daarbij kwamen 12 mensen om, later werden ook de daders gedood. Haast tegelijk werd een aanslag gepleegd op een Joodse supermarkt, Hyper Cacher, in de buitenwijken van Parijs.