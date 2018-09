Chef Duitse veiligheiddienst moet opstappen na asielrel

Hans-Georg Maassen, de baas van de Duitse veiligheidsdienst, moet opstappen. Maar door hem een nieuwe job te geven, vermijdt kanselier Angela Merkel een regeringscrisis.

De Duitse regering kondigde dinsdag het ontslag aan van Hans-Georg Maassen. De 55-jarige baas van de binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) was onder vuur komen te liggen wegens uitspraken over geweld tegen buitenlanders in de stad Chemnitz.

De controverse over Maassen zadelde bondskanselier Merkel op met een regeringscrisis. Haar linkse coalitiepartner SPD eiste het ontslag van de BfV-chef terwijl minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer hem de hand boven het hoofd hield.

Na lang beraad sloten de coalitiepartners dinsdagavond een compromis. Maassen moet vertrekken bij de veiligheidsdienst maar wordt door Seehofer opgevist bij diens ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij krijgt er een topfunctie als staatssecretaris.

Klopjacht in Chemnitz

Maassen oogstte begin september een storm van kritiek toen hij betwijfelde of er klopjachten op migranten hadden plaatsgevonden in Chemnitz. Hij noemde een video van extreemrechts geweld toen nep.

Met zijn uitspraken ging hij lijnrecht in tegen Merkel, die het geweld in de Oost-Duitse stad scherp had veroordeeld. De kanselier gebruikte toen het woord 'klopjacht' toen ze verwees naar de beelden die de BfV-chef even later in twijfel trok.

Harde lijn

Door zijn openlijke kritiek was de positie van Maassen onhoudbaar geworden. Maar Merkel kon hem niet zomaar ontslaan omdat de man de steun kreeg van Seehofer. Die heeft zich in de regering ontpopt tot de pleitbezorger van de harde lijn in het asielbeleid.

Seehofer rakelde in de zaak-Maassen zijn aanslepende vete met Merkel weer op. Hij deed voor de zomer het kabinet wankelen met een plan om de Duitse grenzen te sluiten voor vluchtelingen. Pas na intens overleg slaagde Merkel erin de crisis te ontmijnen.

Het asieldebat in Duitsland laaide deze zomer weer hoog op nadat in Chemnitz een 35-jarige Duitser was doodgestoken, vermoedelijk door twee vluchtelingen. Duizenden Duitsers trokken daarop de straat op om te protesteren tegen het vluchtelingenbeleid.