China laat zich niet vermurwen tijdens EU-top

Op de Europees-Chinese top leek China niet onder de indruk van Europa's vraag om een evenwichtige relatie en uitingen over mensenrechtenschendingen in Xinjiang, Tibet en Hongkong.

Voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel moest de EU-China-top het hoogtepunt zijn van zes maanden Duits EU-voorzitterschap: een fysieke top met de 27 Europese leiders en de Chinese president Xi Jinping in Leipzig. Die maxitop had uiting moeten geven aan de assertievere Europese houding tegenover China, met als orgelpunt de ondertekening van een investeringsakkoord.

Corona besliste daar anders over. De top werd afgeblazen en vervangen door een overleg per videoconferentie, met Merkel, de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

De krachtsverhoudingen werden snel duidelijk. Ook nu liet Xi zich niet vermurwen tot een gezamenlijke persconferentie met zijn Europese collega's. Michel waarschuwde China voor te veel dominantie en te weinig samenwerking. 'Europa wil een speler worden, geen speelveld. We willen een evenwichtige relatie met respect voor elkaars belangen.'

Het investeringsakkoord waarover Europa al zeven jaar onderhandelt, vordert intussen voor geen meter. Europa eist garanties dat haar bedrijven in China op dezelfde manier worden behandeld als Chinese bedrijven in de EU. 'De politieke wil is er een beide zijden. China moet ons overtuigen dat het nuttig is een investeringsakkoord met Europa te hebben', beklemtoonde von der Leyen.

China moet ons overtuigen dat het nuttig is een investeringsakkoord met Europa te hebben. Ursula von der Leyen Commissievoorzitter

Voor de start van de top was er een akkoord om Europese producten als fetakaas of parmaham te beschermen. Ook over klimaat is er toenadering. China plant tegen 2030 een piek van zijn CO2-uitstoot. Maar de Europeanen vinden dat China beter en sneller kan en vooral steekool moet bannen. Het land is verantwoordelijk voor de helft van het wereldwijde steenkoolverbruik. Merkel ziet ook mogelijkheden tot samenwerking tussen het Chinese en Europese systeem van handel in vervuilingsrechten.