Chinezen slachtoffer van almaar hardere vorm van mensensmokkel

Het is nog niet duidelijk waar de 39 Chinezen die in het Verenigd Koninkrijk dood zijn gevonden in de bewuste container zijn gestapt. De tragedie toont aan hoe moeilijk de strijd tegen mensensmokkel blijft.

De 38 volwassenen en de tiener die in de nacht van dinsdag op woensdag in het Britse Essex zijn aangetroffen in de oplegger van een vrachtwagen hebben allen de Chinese nationaliteit. Dat bevestigde de Britse politie. Maar veel vragen zijn vooralsnog onbeantwoord. Zo is niet duidelijk wie de mensensmokkel organiseerde. De chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, wordt ondervraagd voor moord. Maar het is niet zeker of de man op de hoogte was van de aanwezigheid van de verstekelingen.

Zaten de migranten al in de truck toen die in Zeebrugge aankwam?

De oplegger kwam het Verenigd Koninkrijk binnen via de haven van Zeebrugge en via het terminalbedrijf CRO Ports. Het is nog onbekend waar de vrachtwagen vandaan kwam voor hij België binnenreed. Het parket weet ook nog niet of de slachtoffers in ons land in de container zijn geplaatst.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) kon in de Kamer weinig extra informatie geven om het gerechtelijk onderzoek niet te schaden. Waarschijnlijk bevonden de slachtoffers zich al in de container toen die in Zeebrugge aankwam, vernam De Tijd bij goed ingelichte bronnen. Volgens Joachim Coens, de topman van de Zeebrugse haven, was de bewuste koelcontainer verzegeld en was het zegel intact.

Waarom is de bewuste container niet gecontroleerd in Zeebrugge?

Het is onmogelijk elke truck te controleren, benadrukken de transportfederatie Febetra en Coens. ‘Je kan niet alle trailers of containers controleren, want dan staat de haven stil’, zegt Isabelle De Maegt van Febetra. ‘Maar er zijn wel veel inspanningen geleverd. Denk aan camera’s, douanecontroles, controles op de terminal met honden, warmtescanners en CO2-detectie.’

De mensensmokkelaars gaan ook almaar driester te werk. Ze gebruiken vaker koelcontainers omdat die moeilijker te controleren zijn met scanners. Als de container geopend moet worden, raken de goederen bovendien sneller beschadigd. Daardoor is de douane voorzichtiger bij de controles om de economische schade te beperken.

De koelcontainers zijn levensgevaarlijk. In een dergelijke kou dreigt al snel onderkoeling. Bovendien is er het risico op een zuurstoftekort. Hoe de 39 passagiers van de container die Zeebrugge passeerde om het leven kwamen, is nog niet duidelijk.

Is de strijd tegen mensensmokkelaars streng genoeg?

De voorbije jaren is de strijd tegen transmigranten en mensensmokkel in ons land opgevoerd. Op de snelwegparkings op weg naar het Verenigd Koninkrijk is de beveiliging strenger. Bovendien worden de trucks in de havens gecontroleerd om te vermijden dat er mensen zonder papieren in zitten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken.

De beveiliging in Zeebrugge wordt steeds strenger, waardoor het probleem opschuift. Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen

Coens stipt aan dat regelmatig transmigranten worden opgepakt. ‘Er zijn omheiningen rond de terminals, er zijn grenscontroles en de vracht wordt verzegeld. Wij zorgen voor camerabewaking in de haven. De echte controle van de goederen gebeurt door de douane, die regelmatig steekproeven doet, en door de terminaluitbater.’

Toch haalde De Crem in de Kamer uit naar de N-VA, die volgens hem te weinig had gedaan toen zij in de federale regering bevoegd was voor de materie. Al erkende de CD&V’er dat België een transitland is en de problematiek op Europees niveau moet worden aangepakt. Coens sluit zich aan bij dat laatste.

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé benadrukt dat een strengere beveiliging het probleem op langere termijn niet oplost. ‘De terminals in Zeebrugge hebben al een strenge beveiliging en die neemt toe, waardoor het probleem verschuift. De mensensmokkelaars worden ook steeds inventiever.’