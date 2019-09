Christen-democraten winnen Oostenrijkse verkiezingen

De conservatieve ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz gaat zeven procent vooruit in de verkiezingen.

De conservatieve ÖVP van bondskanselier Sebastian Kurz heeft zondag bij de Oostenrijkse parlementsverkiezingen volgens voorlopige resultaten 38,4 procent van de stemmen gehaald. Dat is 6,9 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen in 2017.

De partij haalt zo 73 zetels binnen in het parlement, 11 meer dan in 2017, zo blijkt uit de officiële resultaten nadat alle stemmen in de stemlokalen geteld zijn. De stemmen per brief zijn nog niet geteld.

De Oostenrijkse regering was gevallen na een schandaal met de extreem-rechtse FPÖ. De druppel die de emmer deed overlopen was een video waaruit bleek hoe vice-kanselier Heinz-Christian Strache bereid was te praten over overheidsopdrachten in ruil voor Russisch geld voor zijn verkiezingscampagne.

De door schandalen geplaagde FPÖ blijft met 17,3 procent en 32 zetels de derde partij, maar verliest wel fors (-8,7 procentpunt en 19 zetels).

Sociaal-democraten

De sociaaldemocraten van SPÖ eindigen op de tweede plaats met 21,5 procent (-5,3 procentpunt) en 41 zetels (-11), een historisch zwak resultaat.

Die Grünen, die in 2017 de kiesdrempel van 4 procent niet haalden, kregen 12,4 procent van de stemmen achter zich en halen 23 parlementszetels binnen. De liberale Neos-partij, tot slot, kreeg 7,4 procent van de stemmen (+2,1 procentpunt) en 14 zitjes (+4) in het parlement.

De linkse groene partij Jetzt verdwijnt uit het parlement. Ze haalt nog 1,9 procent (-2,5 procentpunt) en verdwijnt zo onder de kiesdrempel. De volledige officiële resultaten zijn pas donderdag bekend, wanneer ook alle stemmen per brief geteld zijn.

Oppositie voor FPÖ

Kurz liet zondag al weten dat hij met alle partijen rond de tafel wil gaan zitten met het oog op een regeringsvorming. Hij heeft daarbij dus de keuze tussen de FPÖ, de sociaal-democraten of de groenen.