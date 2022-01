Christianne van der Wal, van VVD-voorzitster tot stikstofontmijnster in Rutte IV

Stikstof is geen probleem, maar een kans, liet de Nederlandse politica Christianne van der Wal zich ooit ontvallen. Als minister voor Stikstof mag ze dra de daad bij het woord voegen en het probleemdossier, dat ook de Vlaamse regering hoofdbrekens bezorgt, ontmijnen.

In elke crisis schuilen kansen. Het is een levensvisie die Nobelprijswinnaar Albert Einstein ooit op de wereld losliet. Maar Christianne van der Wal-Zeggelink lijkt zich ook wel in die quote te kunnen vinden. Waar anderen donderwolken zien hangen, ziet de Nederlandse rechts-liberale politica doorgaans net de zon schijnen. Al zou dat geboren optimisme de komende tijd wel eens danig op de proef gesteld kunnen worden.

De 48-jarige voorzitster van de VVD lijk op weg naar een job in het vierde kabinet van partijgenoot Mark Rutte. Als de komende dagen geen lijken meer uit de kast vallen, legt de moeder van vier kinderen op 10 januari de eed af als minister voor Natuur en Stikstof. En krijgt ze, met die laatste bevoegdheid, een van de grote hoofdpijndossiers van het nieuwe kabinet op haar bord.

Dat Van der Wal 2022 zou instappen met een ministerportefeuille op zak, had ze in 2008, toen ze politiek actief werd, wellicht niet gedacht. Enkele jaren nadat haar gezin zich vanwege het zorgbeddenbedrijf van haar man in Harderwijk - in de provincie Gelderland - gevestigd had, besloot de telg van een christelijk-liberaal nest zich in de gemeentepolitiek te gooien 'omdat de Hanzestad zoveel kansen liet liggen'.

Dus debuteerde ze in 2010 als gemeenteraadslid in haar nieuwe thuisbasis. Vier jaar later voerde ze de rechts-liberale troepen bij de lokale verkiezingen al aan en schopte ze het tot wethouder, de Nederlandse term voor een schepen.

Leuke partij

Ook in de partijrangen klom Van der Wal relatief snel op. In 2016 trad ze toe tot het hoofdbestuur van de VVD om een jaar later door te stomen naar het partijvoorzitterschap met de belofte van de rechts-liberale beweging 'weer een leuke partij te maken, waar je na afloop samen een biertje drinkt'.

Ik zou het heel erg vinden tegen ondernemers te zeggen: 'Jullie moeten stoppen.' De boeren zijn helemaal niet van slechte wil. Christianne van der Wal Beoogd minister voor Natuur en Stikstof in Nederland

In die nationale functie speelde Van der Wal vooral achter de schermen een belangrijke rol. Ze stelde zich als uitdaging de regeringspartij 'weer uit te vinden'. 'We gaan de winkel verbouwen, terwijl we open zijn', verwoordde ze het in 2020 in het dagblad De Stentor. Intussen groeide ze uit tot een vertrouwelinge van Rutte.

In 2019 had Van der Wal de gemeente- voor de provinciepolitiek geruild. Ze werd Gelders gedeputeerde. Zo kwam ze een eerste keer in aanraking met het stikstofdossier. Van alle Nederlandse provincies staat Gelderland - met zijn talrijke agrarische en industriële bedrijven - voor de grootste opgave bij het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Innovatie

Terwijl het kabinet-Rutte de afgelopen jaren hopeloos worstelde met het dossier, beet Van der Wal zich in eigen gouw in de kwestie vast. 'Stikstof is geen probleem, maar een kans', zei ze in De Stentor.

Ik doe niet zo aan carrièreplanning. Ik ben van de kansen pakken als ze voorbijkomen. Christianne van der Wal Beoogd minister voor Natuur en Stikstof in Nederland

Via investeringen in technologische oplossingen en innovatie, een doorgedreven dialoog met de boeren en de industrie en financiële compensaties raak je al een eind op weg in de ontmijning van het dossier, stelde Van der Wal in 2020.

Gedwongen sluitingen van boerderijen stonden toen niet op haar radar. 'Moeten, dat komt in ons woordenboek niet voor. Ik zou het heel erg vinden tegen ondernemers te zeggen: 'Jullie moeten stoppen.' De boeren zijn helemaal niet van slechte wil.'

Gezondheidswandeling

Behoudens een ultieme kink in de kabel krijgt Van der Wal vanaf volgende week de kans om haar Gelderse oplossingen op nationale schaal te toetsen. Slaat haar recept aan, dan kan ze misschien nog een inspiratiebron worden voor de Vlaamse regering, die met hetzelfde heikele dossier worstelt.