Ciao begrotings-orthodoxie?

De Italianen vielen de jongste week opnieuw de Europese begrotingsregels aan. Ook wij Belgen lappen ze nog aan onze laars. Een essay over de zin en onzin van begrotingsdiscipline.

Wat doe je als de Europese Centrale Bank maandelijks tientallen miljarden euro’s extra in circulatie brengt, maar de overheid blijft besparen en de werkloosheid te hoog blijft? Het antwoord van de gangsters in de populaire Netflix-serie ‘La Casa De Papel’ is simpel: overval de nationale bank, druk zelf je geld en zorg vervolgens dat je ermee weg komt. Het is de perfecte misdaad zonder slachtoffers, want geld is toch bijna gratis voor wie het mag drukken of kan lenen. Als het monetair beleid surrealistisch is, waarom zou je dan de regels volgen?

Het ligt niet zo ver verwijderd van de balorigheid waarmee de Italiaanse regering van de radicaal-linkse Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega haar budget ziet: waarom zouden we niet tegen historisch lage tarieven wat extra geld lenen en het spenderen aan belastingverlagingen voor kleine bedrijven, een basisinkomen voor armen en investeringen? En waarom mag ons gat in de begroting niet groter worden, in de plaats van aan de Italiaanse bevolking te vragen het dicht te rijden? Waarom zouden we de regels van de Europese Commissie volgen?

In een interview met Financial Times maakte Luigi Di Maio, het boegbeeld van de Vijfsterrenbeweging, afgelopen weekend nog eens uitgebreid dat punt. Zijn argument is niet zozeer dat Italië vindt dat de Commissie zich niet te moeien heeft met wat Rome wil. Zijn punt is dat de Commissie het Italiaanse voorbeeld zou moeten volgen.

‘Als het hier werkt, zal op Europees niveau worden gezegd: we moeten het Italiaanse recept in alle andere landen toepassen’, zei Di Maio. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we de regels over besparingen en investeringen kunnen veranderen en dat we de EU en de eurozone kunnen versterken.’

‘Ik geloof dat Europa de komende tien jaar in deze richting zal gaan, omdat de Verenigde Staten in die richting gaan. De Amerikaanse economie groeit met 4 procent dankzij het beleid van Donald Trump, waarvan iedereen zei dat het verkeerd is. Hij vergroot het gat in de begroting, verlaagt taksen en investeert in infrastructuur.’

Wat het discours van Di Maio extra interessant maakt, is niet alleen dat hij over een grote Europese economie spreekt. Hij heeft ook de timing aan zijn kant: binnen een halfjaar zijn er Europese verkiezingen. De leider van de Vijfsterrenbeweging verwacht bij die verkiezingen een ‘big bang’ en de afstraffing van een ‘politieke klasse die vast blijft houden aan een mislukte economische theorie’.

Di Maio raakt aan een etterende wonde van de eurolanden. Want er zijn weinig redenen om blij te zijn met de manier waarop de 19 eurolanden hun begrotingsregels hebben opgesteld. De regels zijn enerzijds te laks, anderzijds te streng en bovendien volgen de meeste eurolanden ze niet.

Er is onder academici een grote consensus dat de Europese begrotingsregels fout ineenzitten. Paul De Grauwe Econoom

Sinds ze de euro invoerden, hadden Griekenland en Portugal al vijftien jaar een gat in hun begroting dat groter was dan de afgesproken 3 procent van het bruto binnenlands product. Frankrijk zat al dertien keer boven 3 procent, Spanje tien keer en Italië acht keer. Ook België is geen voorbeeldleerling: al zes keer een tekort van meer dan 3 procent sinds 1999 en een schuld die nog nooit onder de lat van 60 procent van het bbp is gegaan, hoewel ook dat afgesproken is.

Druk van Duitsland

Houden die regels steek? In de jaren 90 kon je stellen van wel: de collectieve staatsschulden en begrotingstekorten van de landen die de euro wilden invoeren, schommelden rond die niveaus. De afspraken, de Maastrichtcriteria, kwamen er dus op neer dat niemand echt achteruit mocht boeren.

Bovendien waren de criteria coherent, leert een rekensommetje: de economie groeide in die jaren - inflatie meegeteld - rond 5 procent per jaar. Als de overheid dan jaarlijks een bedrag van 3 procent van het bbp boven op een begroting in evenwicht uitgeeft, evolueer je automatisch naar een schuld van drie vijfde van de economie, of 60 procent van het bbp. En die 3 procent tekort? Die kon je gebruiken om te investeren.

Alleen liep het zo niet. De 3 procent werd gebruikt om ook jaarlijks weerkerende uitgaven te doen. De investeringen daalden. De regels werden met de voeten getreden. En de groei ligt ondertussen lager dan toen. Dat nieuwe regels nodig zijn, is duidelijk.

‘Er is onder academici een grote consensus dat de Europese begrotingsregels fout ineenzitten’, zegt Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics. Ze maken volgens hem investeringen te moeilijk, terwijl er net grote investeringen in milieu en energie nodig zijn. ‘Het is absurd dat we dat hebben toegelaten onder druk van de Duitsers. We schieten ons in de eigen voet.’ Zelfs Financial Times merkte deze week op dat de eurolanden op het dieptepunt van de crisis te veel bespaard hebben, omdat ze gevangenzaten in hun begrotingsregels.

Als Di Maio die discussie probeert te heropenen, en ze tot een thema bij de Europese verkiezingen te maken, heeft hij een punt. Ook de Vlaamse regering vindt dat de Europese begrotingsregels haar niet toelaten te investeren, waardoor ze zelf beslist heeft de miljarden van de Oosterweelverbinding in Antwerpen niet langer mee te tellen in haar budget.

Het debat over begrotingsorthodoxie wordt onvermijdelijk bepaald door de realiteit. Als de rente stijgt, betaalt wie veel schulden heeft dat cash.

Alleen heeft Di Maio veel minder een punt als hij het beleid van zijn Italiaanse regering tot alternatief verheft. Want hij gebruikt het gat dat hij in de begroting slaat niet om te investeren. Slechts zo’n 4 miljard euro is in het budget voor 2019 gereserveerd voor investeringen. Voor de rest gaat het geld naar uitkeringen, omdat armen een basisinkomen krijgen en de pensioenleeftijd weer wordt verlaagd. Het is geen plan om Italianen aan het werk te zetten.

Bovendien is het voorbeeld van Trump inroepen misschien niet het beste argument. Zijn plan om in infrastructuur te investeren is het juiste, maar het moet nog worden uitgevoerd. Bovendien compenseerde hij de zorgen over een handelsoorlog door in hoogconjunctuur de belastingen te verlagen, wat de langetermijnrisico’s wegstopt. Of om even terug te keren naar ‘La Casa De Papel’: het is een leuk idee om de centrale bank te beroven en je eigen geld te drukken, maar het is geen langetermijnplan. En al zeker niet voor iedereen.

De macht van de markten

Daarom zal de discussie over begrotingsorthodoxie ook nu weer onvermijdelijk bepaald worden door de realiteit. Als de rente stijgt, betaalt wie veel schulden heeft dat cash. Dat was de reden waarom ook linkse regeringen in Zuid-Europa tijdens de eurocrisis aan het besparen gingen. Dat is waarom er in België na anderhalf jaar vruchteloos onderhandelen eind 2011 plots een regering kwam: de rente schoot richting 6 procent en de socialistische kandidaat-premier Elio Di Rupo kon niet anders dan investeerders geruststellen met een besparingsplan voor de overheid.

Een overheid heeft twee budgetten nodig. Een voor de lopende uitgaven dat nooit in het rood mag gaan, en een voor investeringen waarvoor je mag lenen. Paul De Grauwe Econoom

Of om het met de woorden van de econoom John Maynard Keynes te zeggen: je kan dan wel vinden dat de financiële markten zich irrationeel gedragen, die markten kunnen zich soms langer irrationeel gedragen dan jij geld hebt. En dan kan je niet anders dan plooien. Uiteindelijk bepalen de financiële markten de regels, toch minstens voor wie schulden heeft uitstaan. De landen zonder veel begrotingsorthodoxie dus.

De Grauwe zegt dat argument te snappen, maar vindt dat de Europese Commissie dan weerwerk zou mogen bieden aan de marktenlogica door wel aan te dringen op zinvolle investeringen met geleend geld. Eigenlijk heeft een overheid twee budgetten nodig, legt hij uit: een voor de lopende uitgaven dat nooit in het rood mag gaan. En een voor de investeringen waarvoor je mag lenen. Volgens hem bestaat daar best wel wat academische consensus over.

Het toont hoe er een uitweg is tussen het op het eerste gezicht uitzichtloze conflict tussen de Europese Commissie en de Italiaanse regering. Die laatste verhoogt de investeringen en maakt werk van moeilijke hervormingen die het land al decennia negeert, zoals doodzieke bedrijven ook laten failliet gaan en meer Italianen aan het werk krijgen. Om de pijn van die schok te dempen aanvaardt de Commissie dan dat de begroting eventjes in het rood gaat, waarna de Italiaanse economie zich herpakt.

Die tussenweg is geen fictie. Het is het argument waarmee de Belgische regering probeert weg te komen bij de Commissie: dat de begroting weliswaar een te groot gat vertoont, maar dat voldoende hervormingen bezig zijn die de Belgische economie gezonder zullen maken. Het begrotingsprobleem verdwijnt dan op termijn.

Surrealistisch gevecht

In de plaats daarvan beleven we een surrealistisch gevecht tussen de Commissie en de Italianen. De Commissie móét Italië wel terugfluiten, omdat ze anders geloofwaardigheid verliest als behoeder van de EU-verdragen, ook al staan daarin betwijfelbare begrotingsregels. En de Italiaanse regering móét volharden, omdat ze het geld aan het uitgeven is op de manier die ze aan de kiezers heeft beloofd.

Het gevolg is op dit moment een cijferoorlog waarin iedereen zijn gelijk probeert te halen. Toen deze maand bleek dat de Italiaanse economie in het derde kwartaal helemaal stilviel, zagen velen daarin het bewijs dat het Italiaanse recept fout zat. De regering zag een teken dat Italië nog niet genoeg van haar recept heeft geproefd en dat dringend moet doen. Toen de Commissie deze week waarschuwde dat het Italiaans begrotingstekort nog meer dreigt te ontsporen, noemde de regering dat een onvolledige analyse, gebaseerd op foute informatie. De volgende clash komt op 13 november, wanneer de Commissie een bijgestuurd budget verwacht, dat wellicht niet komt.

We beleven de botsing tussen twee foute visies op begrotingsorthodoxie. In de financiële crisis dachten sommigen in de eurozone onterecht dat ze de economie konden doen groeien door de overheid minder te doen uitgeven. De Italianen dreigen op weg te zijn om aan te tonen dat je door de overheid extra geld te laten besteden aan de foute uitgaven, je de economie nog meer in de problemen kan helpen.

Di Maio stelt daarom de juiste vraag. Maar hij geeft het verkeerde antwoord. Hoe verkeerd zal uiteindelijk afhangen van het oordeel op de financiële markten.