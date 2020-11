Collectieve schadeclaims nu in heel Europa mogelijk

Europese consumenten kunnen binnenkort collectief hun verhaal halen in spraakmakende grensoverschrijdende rechtszaken.

In Belgiƫ bestaat al sinds 2014 een systeem van groepsvordering, waarbij gedupeerde consumenten collectieve schadeclaims kunnen indienen bij de rechter of eisen dat bepaalde schadelijke praktijken worden stopgezet. Het Europees Parlement zet nu definitief het licht op groen voor een grensoverschrijdend verhaalmechanisme in heel Europa. Als dat eerder had bestaan, zouden klanten in heel Europa recht gehad hebben op een serieuze schadevergoeding na Dieselgate, het schandaal rond het gesjoemel met uitstootnormen door de Duitse autobouwer Volkswagen.

Groepsvorderingen waren jarenlang taboe in Europa, uit vrees voor de Amerikaanse 'class actions' die worden getrokken door op winst beluste advocatenfirma's. Voor grensoverschrijdende groepsvorderingen in Europa zullen enkel erkende consumentenorganisaties zoals Test-Aankoop een zaak kunnen aanspannen voor de rechter. 'Zo bereiken we niet alleen dat de Europese consument makkelijker een schadevergoeding kan bekomen, maar bieden we tegelijkertijd de passende waarborgen om misbruik van rechtszaken te voorkomen,' zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD).