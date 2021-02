Commissie ruilt bureaucratie voor oorlogslogica in strijd tegen virusvarianten

Europa schakelt over op oorlogslogica in de strijd tegen de virusvarianten. Het sluit op Europese schaal een pact met onderzoekers en bedrijven voor de massaproductie van de nieuwe generatie coronavaccins. Dat biedt België kansen als farma- en biotechhub.

'De Europese veronderstelling dat AstraZeneca - dat nooit vaccins vervaardigde - 3 miljoen dosissen op jaarbasis zou produceren, was pijnlijk naïef. Het allergrootste seruminstituut ter wereld in India haalt 1,2 miljard dosissen op jaarbasis.' Die goedgelovigheid is maar een van de lessen die Europese diplomaten trekken uit de bureaucratische goedkeuringsprocedures, de trage aankoop en de stokkende levering van vaccins.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf vorige week toe dat fouten zijn gemaakt. Ze beseft ook dat haar plan voor een nieuwe Europese crisisautoriteit hopeloos te laat komt nu het alle hens aan dek is in de strijd tegen gevaarlijke en mogelijk resistente varianten van het coronavirus. Met een nieuw onconventioneel aanvalsplan trekt ze lessen uit de kritiek, in de hoop dat de Europese leiders hun fiat geven tijdens hun videotop volgende donderdag.

Biodefensie

Von der Leyen ruilt de Europese bureaucratie voor een strategie voor biodefensie: een georganiseerde en strak gestuurde samenwerking tussen politiek, bedrijfsleven en onderzoekers met slechts één doel voor ogen: zo snel en zo veel mogelijk vaccins tegen nieuwe virusvarianten produceren in Europa. Ze wil de grote medische uitdagingen bezweren en 'alles doen wat nodig is', net zoals voormalig ECB-topman Mario Draghi beloofde de eurocrisis te bezweren. Von der Leyen spiegelt zich daarbij aan de publiek-private samenwerking die ook aan de basis ligt van de Amerikaanse Barda, de autoriteit voor geavanceerd biomedisch onderzoek en ontwikkeling. Europa heeft veel onderzoeks- en productiecapaciteit in de sector van farma en biotechnologie. Alleen ontbreekt een duidelijk overzicht over die hele productieketen en een centrale aansturing.

In crisistijden zijn uitzonderlijke middelen gewettigd, is de redenering die von der Leyen overnam uit een recent Belgisch-Deens voorstel. Het opzetten van een eigen Europese vaccinproductie is de meest urgente uitdaging. 'We hebben niet de tijd om fabrieken te bouwen', beklemtoont Thierry Breton, de EU-commissaris voor de Industrie.

'De oplossing is een dashbord dat de bedrijven in Europa die kunnen samenwerken onderling verbindt', verduidelijkt een bron dicht bij de premier. Nu komt die samenwerking - bijvoorbeeld de productie van dosissen van het Curevac-vaccin op de GSK-site in Waver - er alleen door toevallige contacten tussen de CEO's van beide bedrijven.

België farmahub

Europa is vandaag al een powerhouse voor vaccins en het wil die power uitbuiten. 'België ziet zich als een pionier in het Europese verhaal', zeggen bronnen bij de premier. België is een hub voor biofarma en een broedkast voor biotechbedrijven zoals Argenix en Galapagos. Het farmaplatform voor overleg tussen de overheid, het onderzoeksdomein en de bedrijven zal worden uitgebreid tot een biomedisch platform.

Een Europese aansturing is nodig voor het snel detecteren en analyseren van virusvarianten. De data van de tests worden gedeeld. Europa zal ook een netwerk van klinische proeven in heel Europa financieren. Die testfaciliteiten zullen proeven doen op kinderen en jonge adolescenten. 'We zitten met een virus dat te besmettelijk is om kinderen buiten beschouwing te laten bij vaccinatie, zeker als we een groepsimmuniteit willen halen deze zomer.'

De bureaucratie verdwijnt. Nieuwe aankoopcontracten moeten een gedetailleerd plan bieden voor de levering van vaccins. De goedkeuringsprocedure wordt - ook bij het Europees geneesmiddelenagentschap EMA - versneld. De Commissie wil zelfs een snelle noodprocedure gebruiken voor vaccins en in dat geval de aansprakelijkheid delen met de fabrikanten.