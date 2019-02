Commissie volgde EU-wet niet bij aanstelling Selmayr

De Europese Commissie nam een loopje met de Europese wetgeving én haar eigen regels toen ze Martin Selmayr, de kabinetschef van Jean-Claude Juncker, aanstelde tot secretaris-generaal van de Commissie. Dat zegt de Europese ombudsvrouw bij het sluiten van haar onderzoek.

Emily O'Reilly, de ombudsvrouw van de Europese Unie, heeft haar eindrapport klaar over de aanstelling van Martin Selmayr tot de hoogste Europese ambtenaar. Eerder publiceerde ze al een rapport, maar de Commissie kreeg nog de kans op een repliek. Die is ondertussen gebeurd, maar heeft niets toegevoegd, zegt ze.

Volgens O'Reilly is tijdens haar onderzoek in detail gebleken hoe de aanstelling van Selmayr niet strookte met Europese wetgeving, zowel naar de geest als de letter van de wet, en met de regels van de Commissie zelf. Ze zegt ten zeerste te betreuren dat de Commissie-Juncker besloot haar aanbevelingen te negeren, en hoopt dat de volgende Commissie er wel iets mee doet.

Selmayr, een Duitse jurist, was sinds 2014 de kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. In februari werd hij via een flitsbenoeming aangesteld tot de hoogste Europese ambtenaar, die zijn functie behoudt als Juncker de Commissie verlaat.

Woorden intrekken

Daarbij werd volgens O'Reilly een kunstmatige urgentie gecreëerd en werden de regels niet gevolgd. De benoeming van Selmayr, die nog altijd secretaris-generaal is, gebeurde unaniem in de Commissie.

'Het is uitzonderlijk vreemd dat geen enkel lid van de Commissie de benoeming eerder al in vraag stelde,' zei O'Reilly bij een eerdere rapportage over haar onderzoek. Ze oordeelde toen al dat het 'college van commissarissen verantwoordelijk is voor het wanbeheer'.

Ze vindt dat de Commissie in het vervolg minstens publiek moet bekendmaken dat de functie van Europees topambtenaar vacant is en de vervanging van de ambtenaar ook tijdig moet agenderen op de vergadering van de Europese Commissie.