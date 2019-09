Commissie-von der Leyen staat in startblokken

Politieke zwaargewichten uit de grote lidstaten krijgen strategische posten in de nieuwe Europese Commissie. Toch dreigt onweer in het Europees Parlement voor zeker twee commissarissen.

Vanmiddag om twaalf uur stelt Ursula von der Leyen de taakverdeling van de nieuwe Europese Commissie voor. Gisteren keurden de EU-ambassadeurs al de lijst met namen van de 13 vrouwen en 14 mannen goed die de komende vijf jaar haar Commissie gaan vormen. Von der Leyen lunchte gisteren ook met haar voorganger, huidig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Tot nu hield de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie haar kaarten dicht tegen de borst. Diverse lijstjes die sinds vorige week de ronde deden, bleken grotendeels verzinsels. Dat de Belgische commissaris Didier Reynders (MR) begroting zou krijgen, bijvoorbeeld. De Oostenrijker Johannes Hahn pikt die job nu wellicht in. Wat Reynders wel krijgt, is onzeker. Hij blijft doorgaan als federaal informateur en rekent erop dat hij niet te veel tijd moet besteden aan zijn Europees examen.

De nieuwe commissarissen kijken zelf uit naar wat precies in hun ‘mission statement’, hun gedetailleerde opdracht in de Commissie, staat. Dat geldt ook voor de topfuncties in de Commissie die al in juli door de Europese leiders werden vastgelegd. De Nederlander Frans Timmermans wordt, net als onder Juncker, de nummer twee in de Commissie met een groene klimaatportefeuille. De Deense Margrethe Vestager krijgt een digitale superportefeuille als de nummer drie. De Spanjaard Josep Borrell wordt de chef buitenland.

Sleutelfuncties

Over een aantal sleutelfuncties sijpelt meer betrouwbare informatie door. De Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni zou financiën krijgen - iets wat niet goed ligt bij de noordelijke eurolanden. De Française Sylvie Goulard krijgt een brede portefeuille interne markt, inclusief defensie. Von der Leyen wil beide grote landen te vriend te houden.

De Pool Janusz Wojciechowski wordt bevoegd voor landbouw. De Luxemburger Nicolas Schmit wordt wellicht de opvolger van Marianne Thyssen (CD&V) op sociale zaken. De Ier Phil Hogan komt wellicht op handel. Dat is een sleutelpost in het postbrexittijdperk. En het is een beloning voor de Ierse premier Leo Varadkar die von der Leyen aan haar job hield door een veto uit te spreken tegen Timmermans.

Grote landen als Frankrijk en Italië krijgen sleutelposten in de nieuwe Europese Commissie.

De centrumrechtse EVP van von der Leyen moet overigens met negen commissarissen onderdoen voor de tien sociaaldemocraten van de S&D. De voorbije twintig jaar was de EVP oppermachtig in de Europese Commissie. Vijf liberalen, onder wie Reynders, maken deel uit van de ploeg. De drie partijen - de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew - steunen von der Leyen ook in het Europees Parlement.

Von der Leyen legde in juli al haar examen af in het Europees Parlement. Vanaf eind september is het de beurt aan de 26 commissarissen om een hoorzitting in het Europees Parlement te ondergaan. Voor minstens twee van de kandidaten wordt dat een hindernissenparcours dat de start van de nieuwe Commissie op 1 november kan uitstellen.

De Roemeense oud-minister Rovana Plumb wordt beschuldigd van machtsmisbruik en mogelijke corruptie. De Hongaarse ex-minister van Justitie Laszlo Trocsanyi ligt slecht omdat hij de controversiële wetten van de regering-Orbán schreef.