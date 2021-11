Conservatief Fiala benoemd als Tsjechisch premier

Pandora Papers

De miljardair - Babis richtte het conglomeraat Agrofert op, dat actief is in landbouw, energie, chemie en media - werd de afgelopen jaren meermaals beschuldigd van belangenconflicten. Vlak voor de parlementsverkiezingen dook zijn naam ook op in de Pandora Papers , miljoenen documenten die gelekt zijn over postbusconstructies in belastingparadijzen.

Eurosceptisch

Fiala, die in de jaren 1980 actief was in het verzet tegen het communistische regime van Tsjechoslowakije, bouwde aanvankelijk een academische carrière uit. De historicus werd hoogleraar politicologie en later rector van de Masaryk-universiteit in Brno. Van 2012 tot 2013 was hij minister van Onderwijs onder premier Petr Nečas. Nadat een schandaal Nečas ten val had gebracht, zorgde Fiala als partijleider voor de geleidelijke heropstanding van ODS, en werd hij de vocaalste tegenstander van Babis.