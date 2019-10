Conservatief Polen bekoort investeerders meer dan ooit

Recht en Rechtvaardigheid wint zondag waarschijnlijk opnieuw de Poolse verkiezingen. Ondanks de aanvaringen van die nationalistische partij met de Europese Unie en de negatieve pers in het Westen kennen Belgische projectontwikkelaars in Polen gouden jaren. ‘Het maakt niet uit wie Polen regeert.’

Vanuit zijn bureaustoel heeft Jeroen van der Toolen, directeur Centraal- en Oost-Europa bij de vastgoedgroep Ghelamco, een duizelingwekkend zicht op de skyline van Warschau, die zijn bedrijf in belangrijke mate zelf vorm geeft. Zijn kantoor bevindt zich op de 41ste verdieping van The Spire, met 220 meter en 49 verdiepingen de hoogste kantoortoren van Centraal-Europa.

Dat paradepaardje van Ghelamco werd in 2016 in aanwezigheid van het koningspaar feestelijk geopend en is intussen verkocht. Niet alleen de verkoop of de verhuur, maar ook de bouw gaat hard. Op een boogscheut van The Spire wijst van der Toolen twee werven aan die The Unit en The Warsaw Hub worden. ‘Alles samen hebben we tien kantoortorens in opbouw of in de pijplijn.’ Die zijn goed voor een investering van 2 miljard euro. Ook buiten Warschau bouwt Ghelamco: in Lodz, Krakau, Gdynia en Wroclaw.

Al bijna 30 jaar is de West-Vlaamse zakenman Paul Gheysens met Ghelamco actief op de Poolse markt. In die tijd heeft hij 1,1 miljoen vierkante meter kantoorruimte ontwikkeld, verhuurd en verkocht. De komende vijf jaar komt daar nog 700.000 vierkante meter bij. Ghelamco blijft geloven in Polen. ‘De Poolse markt zit al jaren heel erg goed’, zegt van der Toolen. ‘Zelfs in het crisisjaar 2008 was Polen het enige Europese land met groei.’

Ook onder de regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid blijft de groei boven 5 procent pieken. De regering vocht de ene ruzie na de andere uit met de Europese Unie. De pogingen om meer grip te krijgen op het gerecht, de houtkap in het oerwoud van Bialowieza, de weigering om moslimvluchtelingen op te vangen waren alle goed voor een nieuwe diplomatieke veldslag tussen Warschau en Brussel. Van der Toolen: ‘Het eerste jaar onder Recht en Rechtvaardigheid keken buitenlandse zakenlui met argusogen naar alle stampij. Maar dat is gemilderd. En de buitenlandse investeerders hebben Polen nooit laten vallen.’

Gul beleid

In het cultuurbeleid en in ethische dossiers zoals abortus of lgtb-rechten is de regeringspartij gestaald conservatief. Maar sociaal-economisch is ze bijzonder gul. Huismoeders die vier kinderen grootbrachten, krijgen een pensioen van 250 euro. In een poging de braindrain naar het Westen te stoppen krijgen jongeren een vrijstelling van belastingen. De laagste aanslagvoet in de personenbelasting is van 18 naar 17 procent gebracht voor wie jaarlijks minder dan 20.000 euro verdient. Bejaarden krijgen een dertiende maand. Het minimummaandloon is tot 523 euro opgetrokken en wordt volgend jaar 583 euro. Het sluitstuk van het sociale beleid is het kindergeld van 125 euro per kind.

Dergelijke maatregelen leiden tot een stijging van de koopkracht en een boost van de binnenlandse consumptie. In 2018 steeg het binnenlandse toerisme met 14 procent. Hetzelfde jaar zijn 531.900 nieuwe auto’s ingeschreven, 10 procent meer dan in 2017.

De Poolse dochter van het Belgische bouwbedrijf CFE vaart er wel bij. ‘Alleen al in 2019 hebben we 200.000 vierkante meter nieuwe logistieke centra gebouwd’, zegt Bruno Lambrecht, general manager van CFE in Polen. ‘We bouwen ook heel wat nieuwe fabrieken omdat de vraag en dus de productie stevig stijgt. Ook op de residentiële markt is er een bouwbonanza.’

Een flat in een stad als Warschau is een prima investering, zegt Lambrecht. ‘Reken op een huuropbrengst van 5,5 à 6 procent. Naast de waardestijging die de voorbije vier jaar minstens 15 procent bedroeg.’

Nieuw Nieuwpoort

In de kustplaats Darlowo aan de Baltische Zee bouwt POC Partners uit het West-Vlaamse Pittem niet minder dan ‘een tweede Nieuwpoort langs 1,5 kilometer ongerepte kust’, zegt CEO Peter Taffeiren. In 2008 kocht het bedrijf de eerste lap grond. Onlangs is het eerste (van zes) flatgebouwen afgewerkt. ‘Een succes. Alle 68 appartementen zijn verkocht, dat vaak tegen de spectaculaire prijs van 25.000 zloty (6.000 euro) per vierkante meter. Dat zijn prijzen die je elders aan de kust alleen in bekende plaatsen zoals Sopot en Hel kan vragen’, zegt Taffeiren.

De Poolse middenklasse is omvangrijk, kapitaalkrachtig en nieuwsgierig. Belgisch bier, Belgische chocolade en exclusieve kazen kunnen hier aanslaan. Bruno Lambrecht general manager van het Belgische bouwbedrijf CFE in Polen

POC biedt flats met een ‘Vlaamse’ standaard van afwerking en tien jaar garantie. Bij de start van het project in 2008 dacht Taffeiren Duitse kopers te kunnen verleiden. ‘Die hebben ook gekocht, maar het bleef bij enkelingen. De Polen kopen zelf.’

Behalve de flatgebouwen zijn een jachthaven, een restaurant en een wandeldijk gepland. Alles samen is in Darlowo plaats voor 1.500 appartementen. POC kijkt al uit naar andere locaties aan de Poolse Baltische kust.

Polarisering

Is de Poolse economie alleen een verhaal van rozengeur en maneschijn? ‘Taal blijft een barrière. En in de nieuwe Europese begroting gaan de subsidies voor Polen (163 miljard sinds het in 2004 tot de EU toetrad, red.) naar omlaag. Het vrijgevige sociale beleid kan ook gaan wegen op de begroting’, zegt Lambrecht.

Van der Toolen wijst op een beginnend personeelsprobleem. ‘Door de lage werkloosheid - amper 3 procent - wordt het moeilijker goede krachten te vinden. Je moet je mensen goed betalen. Maar dat is in België of in Silicon Valley ook zo.’

POC Partners ondervindt soms last van de politieke polarisering. ‘Mensen van Recht en Rechtvaardigheid doen al eens lastig over projecten die gelinkt zijn met de vorige machthebbers, de liberalen van Burgerplatform. Om te laten voelen wie de nieuwe baas is. Dan gaat het om een vergunning of een dossier dat trager vordert’, zegt Taffeiren.

Elk van de drie zakenmannen ziet nog ruimte voor nieuwkomers op de robuuste Poolse markt. ‘De brexit wordt gunstig voor Polen. Heel wat financiële instellingen komen al naar Warschau of breiden hier uit. JPMorgan neemt hier 2.000 mensen aan. Citibank heeft 1.400 extra jobs. BNP Paribas Security Services groeit van 400 naar 900 man’, zegt van der Toolen.

Lambrecht: ‘Nieuwkomers moeten het gat in de markt zeker niet alleen in de bouw zoeken. De Poolse middenklasse is omvangrijk, kapitaalkrachtig en nieuwsgierig. Belgisch bier, Belgische chocolade en exclusieve kazen kunnen hier aanslaan.’ Precies dat soort producten zet de Belgische handelskamer in Polen tijdens haar jaarlijkse Belgian Days volgende maand in de kijker.