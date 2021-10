Conservatieve outsider Marki-Zay daagt Orbán uit

Als kandidaat van de verenigde Hongaarse oppositie maakt Peter Marki-Zay een goede kans om premier Viktor Orbán te verslaan bij de verkiezingen volgend voorjaar.

'Dit was een veldslag, maar we moeten ook nog de oorlog winnen', zei Marki-Zay zondagavond. De 'veldslag' waren de voorverkiezingen bij de verenigde Hongaarse oppositie, die hij overtuigend won. Als kopman van het oppositiefront zal Marki-Zay in de lente van 2022 de 'oorlog' tegen premier Viktor Orbán leiden.

Zes oppositiepartijen sloegen vorig jaar de handen in elkaar in een poging Orbán, die al sinds 2010 aan de macht is, van de troon te stoten. De alliantie bestaat uit een bont allegaartje, van socialisten over liberalen tot radicaal-rechts. Zij spraken af om volgend jaar een gezamenlijke kandidaat het veld in te sturen.

De 49-jarige Marki-Zay was zondagavond de verrassende winnaar van de voorverkiezingen. Hij haalde 57 procent van de stemmen en versloeg zijn enige rivaal, de sociaaldemocratische Klara Dobrev. De partijloze Marki-Zay gold als een buitenstaander en had maar de steun van twee van de zes partijen.

Burgemeester

Marki-Zay is een econoom die drie jaar geleden het bedrijfsleven inruilde voor de politiek. Zijn debuut bij de lokale verkiezingen was meteen een succes en hij werd burgemeester van zijn geboortestad Hodmezovasarhely, een bolwerk van Orbáns partij Fidesz.

Als vrome katholiek met zeven kinderen staat Marki-Zay bekend als een uitgesproken conservatief. Dat rechtse profiel kan helpen om ontgoochelde kiezers weg te halen bij Fidesz. Volgens Marki-Zay hebben Orbán en co. 's lands 'christelijke wortels verraden' met hun 'corrupte dictatuur'.

Marki-Zay noemt het oppositiefront een 'coalitie van de zuiveren' die de strijd aangaat met Orbáns zelfverklaarde 'illiberale democratie'. Hij belooft als premier de rechtsstaat te herstellen en de wetten te schrappen waarmee Orbán de afgelopen elf jaar zijn macht heeft gebetonneerd.

Gesloten rangen

Cruciaal is dat de de oppositie de rangen gesloten houdt voor de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocrate Dobrev, die verloor van Marki-Zay, beloofde alvast nauw met het nieuwe boegbeeld samen te werken. 'De uitweg is niet naar links of rechts, maar naar boven', zei Marki-Zay.

Ondanks zijn conservatieve imago reikt Marki-Zay de progressieve flank de hand. 'Maak je geen zorgen', zei hij onlangs, 'Jezus was ook links'. Hij is voor gelijke rechten voor lhbt'ers en voor een strikt seculiere staat. En Marki-Zay wil werk maken van een toenadering tot de EU, inclusief de invoering van de euro.

48% gelijkspel bij peiling In de jongste peiling van begin oktober haalt zowel de verenigde oppositie als de regeringspartij Fidesz 48 procent van de stemmen.

Met Marki-Zay heeft de oppositie een te duchten uitdager voor Orbán gekozen. Dat een oppositiefront de zittende premier kan verdrijven, werd vorige week nog bewezen in Tsjechië. Vijf oppositiepartijen hadden afgesproken premier Andrej Babis ten val te brengen en haalden bij verkiezingen samen een meerderheid.

Marionet

Orbán had liever gezien dat Dobrev de oppositie zou gaan leiden. Zij is de vrouw van de impopulaire ex-premier Ferenc Gyurcsany, die verwikkeld is in een rist schandalen. De plannen lagen al klaar om Dobrev af te schilderen als een marionet van Gyurcsany, die vanuit de coulissen de macht in handen zou nemen.