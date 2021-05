Conservatieve triomf bij verkiezingen in Madrid

Isabel Díaz Ayuso charmeerde een coronamoe Madrid met haar gevecht om de stad open te houden, tegen de socialistische federale regering in.

Bij de vervroegde regionale verkiezingen in Madrid hebben de regerende conservatieven een duidelijke overwinning behaald. Dat wordt dinsdagavond bevestigd door de voorlopige resultaten die de verkiezingscommissie heeft bekendgemaakt.

Met het gros van de stemmen geteld, lijkt de Partido Popular (PP) van minister-president Isabel Díaz Ayuso op weg naar 65 van de 136 zetels in het regionale parlement. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van 2019.