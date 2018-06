Conte: 'Reddingsschip Lifeline kan naar Malta'

'Ik heb net met de Maltese premier Joseph Muscat gebeld. De Lifeline kan in Malta aanmeren ', verklaarde de Italiaanse premier Giuseppe Conte dinsdag kort na de middag in een communiqué. Wanneer het reddingsschip een Maltese haven kan binnenvaren, liet hij in het midden.

Voorstel immigratie

De doorbraak in het dossier kwam er nadat Italië Malta beloofd had een deel van de 233 vluchtelingen aan boord van de Lifeline op te vangen. 'We passen ons voorstel over immigratie in de praktijk toe: wie aanmeert in een Italiaanse, Spaanse, Griekse of Maltese haven, komt in Europa aan', stelde Conte.