Conte zet Italië op weg naar 'moderne tijdperk'

De Italiaanse premier Giuseppe Conte hoopt zijn land weer de weg te wijzen naar duurzame economische groei door te moderniseren, te digitaliseren en fors te investeren in infrastructuur en in onderwijs.

Als het permanente zorgenkind van Europa. Zo gaat Italië al decennia door het leven. De economie groeit al tientallen jaren amper, de staatsschuld neemt 'Griekse proporties' aan en grote projecten komen moeilijk van de grond omdat de bureaucratie hoogtij viert.

De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van het land nog eens pijnlijk blootgelegd. De longziekte sloeg er ongenadig hard toe. Als eerste Europese lidstaat ging Italië begin maart op slot. Met alle gevolgen van dien voor de derde economie van de eurozone. Die dreigt dit jaar met 11,2 procent te krimpen, schat de Europese Commissie. Nergens in de Europese Unie laat de gezondheidscrisis zo'n diepe sporen na in het economische weefsel.

Bodemloze put

Om uit die bodemloze put te kruipen rekent Rome op tientallen miljarden euro's steun uit de Europese relancepot. Maar Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden staan op de rem. Ze verwijten Italië de afgelopen jaren te weinig structurele hervormingen doorgevoerd te hebben en staan niet te springen om de geldkraan zomaar open te draaien.

Dit is de moeder aller hervormingen. We gaan de bureaucratie te lijf en brengen het land weer in beweging. Giuseppe Conte Italiaanse premier

Om het verzet van de 'vrekkige vier' te breken heeft de Italiaanse ministerraad, anderhalve week voor een cruciale Europese top over de centenkwestie, groen licht gegeven aan een ambitieus project: het decreet administratieve vereenvoudiging. Premier Giuseppe Conte maakt zich sterk dat het meer dan 100 pagina's tellende document zijn land het 'moderne tijdperk' zal binnenloodsen.

'Dit is de moeder aller hervormingen. We gaan de bureaucratie te lijf en brengen het land weer in beweging. Het decreet gaat het zakendoen in Italië vereenvoudigen en versnellen en grote werven en projecten mogelijk maken. En we geven de digitalisering een duw in de rug. Dit is de springplank die Italië op dit moment nodig heeft.'

Vereenvoudiging

Het decreet vereenvoudigt de procedure voor openbare aanbestedingen. De behandeling van bouwaanvragen zal de komende twaalf maanden minder tijd in beslag nemen. Procedurele kwesties mogen de uitbouw van breedbandinternet niet langer in de weg staan en burgemeesters kunnen de installatie van 5G-infrastructuur minder gemakkelijk dwarsbomen.

3 procent van het bbp Rome pompt in 2021-2023 jaarlijks meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in grote infrastructuurprojecten.

Ten slotte past de centrumlinkse regering de definitie van 'ambtsmisbruik' aan. Het wordt moeilijker ambtenaren te vervolgen. De afgelopen jaren stuitten heel wat projecten op een veto van een ambtenaar. Die weigerde vaak groen licht te geven aan bepaalde dossiers uit schrik voor vervolging. Door deze ingreep hopen Conte en co. die kans te verkleinen.

De Italiaanse regering gaat niet alleen de strijd aan met de administratieve rompslomp. Ze laat het geld ook rollen. Rome pompt in 2021-2023 jaarlijks meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de ontwikkeling van 's lands telecom- en transportnetwerk en in de vergroening van de economie en de klimaatbescherming. Daarnaast vloeit een smak geld naar de indamming van de risico's op overstromingen en aardbevingen en de digitalisering van de overheid en het onderwijs.

Staatsschuld

Om Italiaanse jongeren beter gewapend de arbeidsmarkt op te sturen krikken Conte en co. de investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling de volgende drie jaar op. De gezondheids-, de auto-, de toeristische, de bouw-, de energie-, de staal- en de cultuursector krijgen een duw in de rug. En door justitie en het belastingsysteem te moderniseren hoopt de regering de concurrentiekracht van Italië aan te wakkeren.