Contractbreuk zet Europa een hak

Het lekken van de vaccinprijzen is een contractbreuk met de zes bedrijven waarbij de Europese Commissie namens alle lidstaten vaccins heeft besteld. De flater veroorzaakt extra stress net voor de uitrol van de eerste vaccinatiegolf in Europa. En hij bemoeilijkt onderhandelingen over bijkomende vaccins.

'Geen enkele regering waar ook ter wereld gaf de prijzen vrij voor de bestelde vaccins.' Op begrip voor haar flater moet staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) niet rekenen bij haar voormalige werkgever, de Europese Commissie. De verbazing en de frustratie spatten van de muren in het Berlaymont-gebouw.

De Europese Commissie zit op de blaren na de onzalige tweet van De Bleeker. Voorzitster Ursula von der Leyen onderhandelt over de aankoop van vaccins namens de 27 EU-landen. De Commissie krijgt een lagere prijs dankzij het schaalvoordeel, maar ook dankzij heel vroege risico-investeringen in de ontwikkeling van vaccins. Voor het vaccin van het Duitse-Amerikaanse Curevac maakte de Commissie onderzoeksgeld vrij. Europa stopt ook geld in de productieprocessen van de vaccinproducenten, zodat tegen de goedkeuring ervan honderden miljoenen exemplaren klaarstaan.

Prijsafspraken maken deel uit van de vertrouwelijke clausules in de contracten die de Commissie al met zes vaccinproducenten ondertekende. Het vrijgeven van de prijzen komt neer op een contractbreuk en kan tot juridische stappen leiden. Dat sommige bedrijven 'niet gelukkig' zijn met het prijslek is in 'Europees' Brussel bekend.

De flater van Eva de Bleeker 'zal de onderhandelingen niet vergemakkelijken'. De Commissie onderhandelt over de aankoop van 100 miljoen dosissen met de optie van nogmaals eenzelfde hoeveelheid met een zevende bedrijf, het Amerikaanse Novavax. Met andere vaccinproducenten lopen voorbereidende gesprekken.

Uitrol vaccinatie

De blunder van De Bleeker komt er net voor de uitrol van de Europese mammoetoperatie: de inenting in alle lidstaten met het vaccin van Pfizer-BioNTech. De goedkeuring van het nieuwe vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA en het fiat van de Commissie komen er nog voor Kerstmis. De eerste vaccins worden op 27 en 28 december toegediend.

Zonder die Europese hefboom zou de concurrentie in Europa een lage prijs veel moeilijker gemaakt hebben. Farmabedrijven kijken naar Parijs of Berlijn. Ze zijn niet geïnteresseerd in kleinere landen als België.