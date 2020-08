Corona drijft migranten naar hachelijke Noordzeeroute

Ons land probeert zich in een Frans-Britse deal te knokken die de toenemende illegale oversteken over het Kanaal moet blokkeren. Intussen vallen doden. 'De Noordzee is even druk als de E40 en zo'n klein bootje zie je amper op de radar.'

De coronacrisis dwingt transmigranten steeds risicovollere routes te nemen om in het Verenigd Koninkrijk te raken. De voorbije maanden stak een recordaantal mensen - zwangere vrouwen en kinderen inclusief - het Kanaal over in overvolle, gammele bootjes. Dat leidde deze week tot een triest orgelpunt. Woensdag werd op het strand van Sangatte in Noord-Frankrijk het levenloze lichaam van een jonge Soedanees gevonden. Zijn vriend werd van een piepklein bootje gered, waarmee ze nooit de oversteek hadden kunnen maken.

De bootroute zit al sinds oktober 2018 in de lift, maar dit jaar is er een duidelijke piek, zegt Ann Lukowiak, federaal magistraat mensensmokkel. 'Sinds oktober 2018 waren er officieel 384 geslaagde en 413 gefaalde pogingen om vanuit Frankrijk de Britse kust te bereiken. Het gros vond plaats in de eerste zes maanden van dit jaar, goed voor officieel 181 geslaagde en 228 gefaalde oversteken.'

Grenzen toe

Mensensmokkelaars werden gedwongen hun modus operandi aan te passen na het oprollen van de tentenkampen in Calais en de verscherpte controles in de havens en op de snelwegparkings. De coronapandemie deed daar nog een schepje bovenop. Het vrachtverkeer viel stil en het verkeer dat wel nog reed, werd strenger gecontroleerd. 'Vanaf april waren er strenge grenscontroles', zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). 'Ook de kleine wegen ontsnapten daar niet aan. Voor transmigranten was het veel moeilijker zich vrij te verplaatsen.'

Omdat de laadruimtes beter gecheckt werden, probeerden smokkelaars migranten mee te smokkelen in de ruimte achter de chauffeur. Maar daar is maar plaats voor twee tot drie personen, waardoor boten financieel een pak interessanter zijn.

Frans probleem

Mensensmokkelaars kopen de bootjes online of in Nederland of Duitsland, waar weinig vragen worden gesteld. Ze begraven ze in Frankrijk op het strand en graven ze 's nachts met de transmigranten op om de oversteek te maken. Vaak zit er een motor op die niet sterk genoeg is voor de overtocht van 32 kilometer. Het risico om te verdrinken is zeer groot, zegt Lukowiak. 'De Noordzee is even druk als de E40. Er varen gigantische schepen en zo'n klein bootje is op de radars amper te zien. Je ziet ze pas als je er bijna over vaart.'

We krijgen met de regelmaat van de klok WhatsApp-foto's binnen van vissers en duikers vanop zee, maar in onze eigen wateren zijn zulke boten heel zeldzaam. Carl Decaluwé Gouverneur West-Vlaanderen

Voorlopig zijn de smokkelboten vooral een Frans probleem. Omdat de afstand vanaf de Belgische kust dubbel zo groot is en de stroming tegenzit, zijn ze in België eerder een marginaal gegeven. Als de Belgische kustwacht al boten onderschept, zijn ze vaak afgedreven vanuit Frankrijk. 'We krijgen met de regelmaat van de klok WhatsApp-foto's binnen van vissers en duikers vanop zee, maar in onze eigen wateren zijn zulke boten heel zeldzaam', zegt Carl Decaluwé (CD&V), de gouverneur van West-Vlaanderen. Volgens Binnenlandse Zaken werden sinds 2014 vijf boten gevat, waarvan drie in 2020. Die laatste waren allemaal afgedreven.

Brits-Frans plan

De toename van het aantal overtochten leidde de voorbije weken tot spanningen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Om de boel te ontmijnen stelde Londen een oud-commandant van de Britse marine aan, die de opdracht krijgt de illegale oversteek aan te pakken. Samen met Frankrijk werkt het VK ook aan een plan om de route over de Noordzee te blokkeren.