Corona duwt Europa terug naar eurocrisis

Ruzie tussen de Europese instellingen en onenigheid tussen noord en zuid: de coronacrisis en de recessie die daarop zal volgen leiden in een mum van tijd tot een politieke crisis in Europa.

'Een marathonvergadering die tot de ochtend kan duren.' Zo vatte de Maltese minister van Financiën Edward Scicluna dinsdagavond de impasse samen op het overleg over de aanpak van de coronacrisis. De tegenstelling tussen de noordelijke eurolanden, die vinden dat iedereen voor eigen deur moet vegen, en de zuidelijke lidstaten, die pleiten voor financiële solidariteit, is helemaal terug, de moeizame nachtelijke vergaderingen van de Europese ministers van Financiën incluis.

De coronapandemie dreigt zo, net als in 2012, een existentiële crisis te worden in Europa. Niet alleen tussen de lidstaten, ook tussen de Europese instellingen. Gezondheid en veiligheid is een nationale bevoegdheid en dus namen de lidstaten het heft in handen bij de uitbraak van de coronacrisis, in verspreide slagorde en vaak zelfs tegen elkaar op.

De Europese Commissie slaagde er met veel trekken en sleuren in een gezamenlijke stock van medisch materiaal op te bouwen en onderzoek naar een vaccin te stimuleren, de bevoorrading door Europa te garanderen en gezamenlijke vluchten te organiseren voor de repatriëring van Europeanen uit alle werelddelen. Toch blijft het beeld hangen dat Europa grotendeels onzichtbaar bleef in de crisis.

Greep kwijt

De controle door de lidstaten op wat Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie,kan en mag doen is groot. . .

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, is de greep op de gebeurtenissen kwijt, en ook dat is een dramatische evolutie. De controle door de lidstaten op wat ze kan en mag doen is groot. Zo wilde de Commissie woensdag richtsnoeren uitvaardigen voor een gecoördineerde exit uit de crisis. Maar dinsdagavond werd de agenda aangepast tot een eerste discussie op de Commissie, geen beslissing. Enkele getroffen landen, waaronder Frankrijk en Italië, floten het opzet van von der Leyen terug.

En met verdeelde lidstaten kan ook Europees Raadsvoorzitter Charles Michel geen kant uit. Normaal zou Michel over enkele dagen een nieuwe Europese top bijeenroepen om richting te geven aan het lijstje crisismaatregelen die de ministers van Financiën gisteren probeerden op te stellen. Michel pleitte maandag, na overleg met von der Leyen, eurogroepvoorzitter Mario Centeno en Christine Lagarde, de voorzitster van de Europese Centrale Bank voor een 'zo snel en sterk mogelijk economisch herstel'.