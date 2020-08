Corona hangt als zwaard van Damocles boven Tour-circus...

Met twee maanden vertraging trekt 's werelds grootste wielerevent, de Ronde van Frankrijk, zich zaterdag op gang. Gestuwd door commerciële belangen doorkruist het Tour-circus drie weken een land dat met een coronaopstoot kampt. Haalt de karavaan Parijs?

Wie dezer dagen in Nice rondloopt, kan het moeilijk ontgaan. De wielerkoorts heeft de Zuid-Franse stad te pakken. Op de Promenade des Anglais wisselen paraplu's in geel, groen, wit en wit met rode bollen - naar de kleuren van de leiderstruien in de Tour - elkaar af. Elders staan levensgrote sculpturen van renners. Voor de veertigste keer in de 107-jarige geschiedenis van de Ronde van Frankrijk is de stad aan de Riviera dan ook de gastvrouw voor het grootste wielercircus ter wereld.

Taferelen zoals vorig jaar in Brussel, waar de start van La Grande Boucle een half miljoen toeschouwers lokte, vallen in Nice niet te verwachten. Hooguit enkele tientallen mensen zullen de renners zaterdag toejuichen. Niet omdat de Fransen minder wielergek zijn. De coronapandemie bederft ook de Tour-pret.

Nieuw offensief

Sinds enkele weken heeft het longvirus in Frankrijk een nieuw offensief ingezet. Woensdag registreerden de autoriteiten 5.429 besmettingen in 24 uur. Dat was het hoogste aantal in een dag sinds half april, toen Sars-CoV-2 hoogtij vierde bij onze zuiderburen.

De evolutie baart de Franse regering zorgen. Corona waart weer in steeds meer departementen rond. Premier Jean Castex trok donderdag aan de alarmbel. 'Het virus wint opnieuw terrein, en op het hele grondgebied. Frankrijk telt nu 39 positieve gevallen per 100.000 inwoners. Dat is vier keer meer dan een maand geleden.'

In 21 van de 104 Franse departementen is code rood van kracht. Dat betekent dat er meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld zijn. De situatie is het zorgwekkendst in Zuid-Frankrijk en in en om Parijs. Met andere woorden: bij het begin- en het eindpunt van de Ronde van Frankrijk. Het departement Alpes-Maritimes, dat Nice huisvest, telt 101,7 besmettingen per 100.000 inwoners, voor Parijs zijn dat er 103,7. Op hun traject door Frankrijk doorkruisen de 176 renners nog gebieden die behoorlijk rood kleuren (zie kaart).

'Om te voorkomen dat we net als dit voorjaar het hele land opnieuw in quarantaine moeten plaatsen, dringen extra maatregelen zich op', stelde Castex. Vanaf vrijdagmorgen geldt in heel Parijs een mondmaskerplicht. De hoofdstad volgt het voorbeeld van Marseille, de tweede stad van Frankrijk. Die verplicht bars en restaurants ook om 23 uur te sluiten.

Sponsors

Een afgelasting van de Tour behoort vooralsnog niet tot de plannen van de Franse overheid. De belangen zijn dan ook groot. Voor sponsors, de levenslijn van wielerteams, is de Ronde de ideale vitrine om wereldwijd naamsbekendheid te verwerven. Zeker in dit door corona al zo desastreuze wielerjaar. Thijs Zonneveld, ex-renner en journalist bij het Nederlandse AD, wond er deze week in de podcast In Het Wiel geen doekjes om: 'Zonder de Tour vallen ploegen om.'

Ook de organisator ASO heeft er alle belang bij dat het circus zelfs in coronatijden Frankrijk doorkruist. Het wielerevenement klokte in 2019 af op een omzet van 150 miljoen euro. Sponsors namen zowat 40 tot 50 procent van dat bedrag voor hun rekening. Uit tv-rechten puurde ASO 50 tot 55 procent van zijn omzet. Ook steden die als vertrek- of aankomstplaats dienstdeden, spijsden de kas.

De commerciële belangen van de Tour zijn dus enorm. Maar het evenement biedt Frankrijk ook de kans zijn toeristische troeven voor de ogen van miljoenen kijkers wereldwijd in de verf te zetten, terwijl diehardfans in het zog van de Tour-karavaan de economie smeren door het geld te laten rollen in hotels, restaurants, snackbars of (souvenir)winkels langs of in de buurt van het parcours.

Tour-bubbel

En dus trekt het Tour-circus ondanks de coronacrisis de komende drie weken kriskras door la douce France. Om de gezondheidsrisico's zo veel mogelijk in te dijken belanden renners, ploegleiders, verzorgers, mecaniciens en andere medewerkers tot 20 september in een grote Tour-bubbel. Contact met de buitenwereld wordt zo veel mogelijk beperkt.

Zo onvoorspelbaar als dit jaar was de Tour in elk geval in geen jaren. Door het deelnemersveld, maar ook door corona.

Op ploegdokters rust de immense verantwoordelijkheid de gezondheid van de renners en de staf van dichtbij te monitoren. 'Als twee leden van een ploeg in een week positief testen, vliegt dat team uit de Tour', luidt het in het protocol van ASO. Maar of een ploeg die de gele trui in haar rangen heeft infecties van pakweg verzorgers eerlijk gaat opbiechten? Het is maar de vraag.