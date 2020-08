Corona slaat krater in Duitse begroting

In Duitsland wint het coronavirus het overtuigend van de traditie van begrotingsdiscipline: het begrotingstekort duikt er meer van vijftig miljard euro in het rood.

In Duitsland heeft het coronavirus in het eerste halfjaar een gat van 51,7 miljard euro in de overheidsfinanciën geslagen, het equivalent van 3,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit data die de overheid dinsdag bekendmaakte.

De pandemie deed voor het eerst sinds 2010 de inkomsten krimpen, met bijna 4 procent. Tegelijk stegen de uitgaven met meer dan 9 procent. Duitsland nam via het systeem van 'Kurzarbeit' - tijdelijke werkloosheid - de lonen van miljoenen werknemers uit de privé-sector over. Het gevolg was dat de totale subsidie-uitgaven tegenover de eerste helft van 2019 met 178 procent stegen.

Voor Duitsland lezen de cijfers als een nieuwe wereld. Een jaar eerder, in de eerste helft van 2019, boekte de overheid collectief nog een overschot van 46 miljard euro. Dat komt neer op 2,7 procent van het bbp.

Bondskanselier Angela Merkel verdedigde dat notoir schuldaverse beleid jarenlang met de vergrijzingskosten als argument. Duitsland heeft misschien geen tekort op de begroting, zei ze in 2015 nog op het Wereld Economisch Forum in Davos, maar een demografisch deficit. Toen Wolfgang Schauble in 2017 opstapte als minister van Financiën, vormden de medewerkers van het Bundesministerium der Finanzen als eerbetoon een 'zwarte nul' in de lobby van het gebouw, verwijzend naar de onderste lijn op de begrotingstabellen die nooit in de rode cijfers ging.

Schermvullende weergave Het 'Schwarze Null'-eerbetoon aan Wolfgang Schauble. ©EPA

Investeringen

Het toont hoe Berlijn in de coronacrisis het geweer van schouder heeft veranderd en volop geld heeft uitgetrokken om de economie onder stoom te houden. In de eerste maanden van de pandemie kwam de helft van alle staatssteun in Europa - die moet aangemeld worden bij de Europese Commissie - uit Duitsland.