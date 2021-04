Coronamaatregelen versoepeld in vrijwel heel Italië

In een groot deel van Italië kan vanaf maandag weer buiten op terrassen worden gegeten, wat eerder dan oorspronkelijk gedacht. Ook veel andere buitenactiviteiten kunnen worden hervat nu in veel regio's het aantal coronabesmettingen is afgenomen.

In drie regio's die zijn bestempeld als zogenoemde rode zone - Puglia in het zuiden, Sardinië en de Aosta-vallei in het noordwesten - blijven beperkingen van kracht, zo maakte de regering zondag bekend. Niet-essentiële winkels en restaurants moeten daar dichtblijven en reizen in de omgeving mag alleen met een goede reden.

Maar het optimisme groeit in het land van 60 miljoen mensen waar het virus zwaar heeft huisgehouden. De vaccinatiecampagne lijkt geleidelijk vruchten af te werpen.

De regering werkt aan een routekaart voor verdere versoepelingen in de komende maanden. Onbelemmerd reizen door het land moet dan weer mogelijk worden, mogelijk binnen een paar weken. Er wordt al gekeken naar het heropenen van zwembaden, sportstudio's en markten.

Avondklok

Ondertussen blijft de discussie over de avondklok doorgaan. Rechtse partijen en restauranthouders willen een einde aan het uitgaansverbod tussen 22.00 en 05.00 uur. Maar daar is de tijd gezien de infectiegraad nog niet rijp voor, zei onderminister van Volksgezondheid Pierpaolo Sileri in de krant La Stampa.