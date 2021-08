Coronapas vanaf maandag verplicht in Frankrijk

De coronapas bewijst dat je of twee keer gevaccineerd bent, of een recente PCR-test kan voorleggen, of onlangs hersteld bent van Covid-19. Het politieke debat rond de 'passe sanitaire' verliep woelig in Frankrijk. Al enkele weken trekken duizenden tegenstanders de straat op om te protesteren tegen de veralgemening van het gebruik van de pas. Het parlement gaf op 25 juli groen licht aan de wet die de opstoot van Covid-19 moet beteugelen. Donderdag gaf ook het grondwettelijk hof zijn zegen. Daarmee is de verplichting van een coronapas definitief.