Coronapas voor reizen in Europa verloopt na negen maanden

De coronapas om te reizen in de EU verloopt negen maanden na uw laatste prik. Een boostershot is nodig om die tijdspanne te verlengen. Dat heeft de Europese Commissie bevestigd.

Eind vorige maand verlengde de Europese Commissie de geldigheid van het Europese coronacertificaat tot na de zomer van 2022, om een lappendeken aan tegenstrijdige regels te vermijden. Om dat certificaat te behouden moet de vaccinatie na zes maanden aangevuld worden met een boostershot. Zo niet, verliest het document zijn geldigheid na negen maanden.

De lidstaten zijn het nog niet eens geraakt over dat voorstel, maar op de Europese top van vorige donderdag maakte de Commissie duidelijk dat ze via een zogenaamde gedelegeerde handeling een beslissing zou nemen. Dat is dinsdag gebeurd. Vanaf 1 februari treden de nieuwe regels, waarbij de geldigheid van de coronapas effectief na negen maanden afloopt, in voege.

Met die regeling schikt de Commissie zich naar de aanbevelingen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, dat gevaccineerden aanraadt niet langer dan zes maanden na de eerste vaccinatiecyclus (twee prikken Pfizer, AstraZeneca of Moderna, of één prik Johnson & Johnson) een boostershot te halen. De drie maanden extra moeten de nodige tijd bieden, omdat niet elke lidstaat even ver staat met de boostercampagne. Zo staat België een pak verder dan Nederland.

Extra bescherming

Op de geldigheid van de boostervaccinatie wordt nog geen termijn geplakt, omdat er voorlopig nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn. Zo is het onduidelijk hoelang een boosterprik bescherming biedt.

De nieuwe regels gelden enkel voor het vrij personenverkeer in de Europese Unie. Belangrijk is wel dat de Commissie een opening laat aan de lidstaten. Bij hoge uitzondering, als de gezondheidstoestand in het land danig verslechtert, kunnen overheden bijkomende eisen opleggen.

Het gaat dan specifiek om test- en quarantaineverplichtingen, die 'proportioneel' moeten zijn. Portugal, Ierland, Griekenland en Italië eisen al sinds vorige week dat ook gevaccineerden een recente negatieve test voorleggen. Frankrijk verbiedt zelfs alle niet-essentiële reizen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk.