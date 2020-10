Coronarecords sneuvelen in heel Europa

Koploper

Oostenrijk met ruim 8 miljoen inwoners maakte zaterdag melding van een recordaantal van 1.235 nieuwe besmettingen. Het land is minder zwaar getroffen dan veel andere EU-landen, maar het virus greep er eerder dit jaar wel om zich heen in wintersportgebieden. Daarom worden après-ski-feesten in de ban gedaan.

Ook in Rusland worden steeds meer besmettingen vastgesteld. Daar ging het zaterdag om 12.846 nieuwe coronagevallen, of de hoogste dagaangroei sinds de start van de pandemie in het land. Vrijdag was nog maar het vorige dagrecord gebroken. In Rusland, met ongeveer 145 miljoen inwoners, is bij 1,28 miljoen mensen een besmetting vastgesteld, het hoogste aantal in Europa.