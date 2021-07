Coronavaccin verplicht voor Frans zorgpersoneel, en straks voor alle Fransen?

De Franse president Emmanuel Macron verplicht de vaccinatie tegen het coronavirus voor alle Fransen die actief zijn in de zorgsector. Ook een gezondheids- of coronapas wint aan belang bij onze zuiderburen.

In een poging om de opnieuw aanzwellende coronapandemie een halt toe te roepen, blies de Franse president maandag opnieuw verzamelen met zijn topministers over nieuwe regels. Behalve mondmaskerverplichtingen, grenscontroles en de invoering van een coronapas lag ook een gecontesteerde maatregel op tafel: een verplichte coronaprik voor zorgpersoneel.

'Als iedereen gevaccineerd is, kunnen we weer leven zoals voor de uitbraak van de coronapandemie', zei Macron in een toespraak op televisie. Met een verplichting voor zorgmedewerkers volgt hij het advies van de Franse gezondheidsautoriteiten, die afgelopen weekend al ijverden voor een verplichting. Eerder op de dag nam Griekenland al eenzelfde beslissing. Italië eist hetzelfde van zijn zorgverleners.

Controles en sancties

De regel geldt voor zorgpersoneel en ander personeel in de ziekenhuizen, de klinieken, de rusthuizen en de instellingen voor mensen met een handicap. Ook thuisverpleegkundigen ontsnappen de dans niet. Wie nog niet gevaccineerd is, krijgt daarvoor de tijd tot 15 september. Vanaf dan zal de overheid controles uitvoeren en waar nodig sancties opleggen.

We moeten zelfs streven naar een vaccinatiegraad van 100 procent. Emmanuel Macron Franse president

Macron hamerde nogmaals op het algemene belang van vaccinatie. 'We moeten onszelf op een bepaald moment afvragen of verplichte vaccinatie niet nodig is voor alle Fransen', lostte hij alvast een schot voor de boeg. In Frankrijk is iets meer dan 40 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, terwijl 53,1 procent al één prik kreeg. 'We moeten streven naar een vaccinatiegraad van 100 procent', luidde het.

Die oproep had meteen resultaat, want kort na de toespraak crashte het Franse gezondheidsplatform Doctolib, omdat te veel mensen een vaccinatieafspraak probeerden vast te leggen. Volgens Macron zijn er nu nog 9 miljoen dosissen van coronavaccins voorhanden.