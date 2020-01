Coronavirus duikt op in Frankrijk

Het coronavirus is ook in Europa opgedoken. Frankrijk heeft de twijfelachtige eer.

Het is de eerste keer dat besmettingen met het nieuwe virus vastgesteld zijn in Europa.

De uitbraak van een nieuw coronavirus is steeds minder enkel een Chinees verhaal. Vrijdagavond raakte bekend dat ook in Europa de eerste besmette patiënten opgedoken zijn.

'Een patiënt wordt in een ziekenhuis in Bordeaux behandeld, een tweede in een hospitaal in Parijs', maakte de Franse minister van Gezondheidszorg Agnès Buzyn bekend. De patiënt in Bordeaux was onlangs in de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmettingen van het virus zijn ontdekt. Over de patiënt in Parijs zijn geen details naar buiten gebracht.

Buzyn voegde eraan toe dat de Franse autoriteiten 'alles in het werk zullen stellen' om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 'Maar het is onmogelijk om in deze tijden de grenzen te sluiten.'

Verenigde Staten

Het nieuwe coronavirus is eind vorig jaar wellicht een eerste keer opgedoken op een dierenmarkt in Wuhan, waar wilde dieren illegaal werden verkocht. Sindsdien zijn in China al zeker 26 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Wereldwijd zijn meer dan 830 besmettingen vastgesteld.

Behalve op het Chinese vasteland en in Frankrijk zijn die in de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Japan, Nepal, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong en Macau gedetecteerd. In de Verenigde Staten dook vrijdag een tweede patiënt op.