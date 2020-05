Coronavirus houdt de democratie op anderhalve meter...

Het coronavirus zet de parlementaire democratie in West-Europa onder druk. Politieke leiders krijgen tegenwind van de oppositie en de publieke opinie, terwijl de parlementsbanken amper gevuld zijn.

De coronapandemie dwingt de regeringsleiders tot een evenwichtsoefening tussen gezondheidszorg, economie, sociaal leven en de eigen politieke toekomst. Vaak is dat de kwadratuur van de cirkel.

De Italiaanse premier Conte, die daarvoor nauwelijks aanzien had, groeide in zijn rol. Maar bij het ontvouwen van de exitstrategie kwam de kritiek.

In Italië, waar het virus het eerst en het hardst toesloeg, kon premier Giuseppe Conte zijn wankele coalitie door het begin van de crisis loodsen. De hoogleraar, die daarvoor nauwelijks aanzien had, groeide in zijn rol. Maar bij het ontvouwen van de exitstrategie kwam de kritiek. 'Te veel op de economie gericht en te weinig oog voor het sociale leven', luidde het oordeel.

In een samenleving die opgebouwd wordt rond de ristretto in de bar in de ochtend weegt de sluiting van de bars en restaurants enorm zwaar. Ook de coalitie staat te wankelen. De vorige premier Matteo Renzi, die met zijn nieuwe kleine partij de coalitie steunt, dreigde al de stekker uit het kabinet te trekken omdat er te weinig tegemoetkomingen zijn voor de bevolking en de bedrijven.

Spanje

In Spanje staat premier Pedro Sánchez ook onder druk. De socialist leidt een linkse minderheidsregering. De pandemie was verwoestend in het land. De verlenging van de noodtoestand leidde tot een hele onderhandelingsronde om de wet goedgekeurd te krijgen.

Op de banken van de rechtse oppositie is stevige kritiek. Vooral het extreemrechtse Vox roert zich. Wat wel opvalt: voor Vox noch voor de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini in Italië zit er politiek gewin in. In de peilingen verzilveren ze de crisis niet.

In Spanje, maar ook in Italië, vormt het toerisme een belangrijke vorm van inkomsten. Beide landen proberen met alle macht nog iets van de zomer te redden, al ligt dat moeilijk. De Spaanse Balearen en Canarische Eilanden willen veel sneller naar een exitstrategie. Op die eilandengroepen is het toerisme goed voor 35 procent van de economie.

Spanningen

De Franse president Emmanuel Macron mag dan een stevige meerderheid hebben in de Assemblée, in de Senaat heeft hij die niet. Dat leidde de afgelopen dagen tot stevige discussies en fel verzet van de oppositie.

De regeringsvraag voor een verlenging van de sanitaire noodtoestand tot 24 juli lokte verhitte debatten uit over de modaliteiten en de verantwoordelijkheden. Donderdag maakte premier Edouard Philippe de concrete stappen van het Franse exitplan bekend. Opmerkelijk voor Frankrijk: vier grote regio's in het noordoosten zijn nog altijd rood gekleurd en komen daarom trager uit de lockdown. Ook de Franse hoofdstad Parijs ligt in het rode gebied.

De spanning tussen Macron en zijn premier loopt op, melden de Franse media. Macron legt de verklaringen af als staatshoofd en vertoont zich constant op het terrein. Het vuile werk - de details voor de versoepeling uitwerken - is dan weer voor de premier. Die mag ook telkens spitsroeden lopen in het parlement. Uit peilingen blijkt dat veel Fransen snakken naar een snelle versoepeling, maar ook dat ze met groot wantrouwen kijken naar hun politieke leiders.

Merkel

De Duitse kanselier Angela Merkel is door de coronacrisis helemaal terug op het politieke voorplan. Voor de crisis woedde in haar partij een open oorlog over haar opvolging omdat de domineesdochter er volgend jaar mee ophoudt. Maar dat intern gekissebis is al enkele weken naar de achtergrond verdwenen.

Merkel loste haar greep en maakte alle deelstaten verantwoordelijk voor de versoepeling. Politiek is dat een slimme zet.

Merkel nam na de uitbraak van de gezondheidscrisis het voortouw. Ze organiseerde regelmatig overleg met de deelstaten. Strikt genomen is elke regio verantwoordelijk voor de eigen ordehandhaving, en dus ook voor de quarantainemaatregelen. Toch gaf de kanselier duidelijk aan dat gezondheid voor haar primeerde op de economie. Tot frustratie van sommige deelstaatpremiers.

Woensdag loste Merkel haar greep en maakte ze alle deelstaten verantwoordelijk voor de versoepeling. Politiek is dat een slimme zet. De regionale leiders worden nu verantwoordelijk gehouden als het misloopt. In de peilingen is Merkel helemaal terug, net als haar christen-democratische partij CDU, terwijl de extreemrechtse AfD bijzonder slecht scoort.

Rutte

De politiek lenige Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz verzekerde met een welgemikte strategie tegen de corona-uitbraak dat zijn land snel weer kon versoepelen. Dat leverde hem extra populariteit op. De extreemrechtse FPÖ deemstert weg in de peilingen.