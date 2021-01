Coronazorgen worden financiële zorgen

De zorgen over de pandemie zullen plaatsmaken voor zorgen dat het financiële coronabeleid een zeepbel heeft gecreëerd, zeggen experts van het Wereld Economisch Forum in het jaarlijkse Global Risks Report.

Van coronabubbel naar beursbubbel. Als de wereld zich over iets zorgen moet maken, is het hoe de aandacht voor de grootste risico's de komende jaren kan verschuiven. Dat is de conclusie in het jaarlijkse Global Risks Report van het Wereld Economisch Forum, in samenwerking met de verzekeraar Zurich Insurance en de risicobeheerder Marsh McLennan.

Normaal verschijnt het onderzoek jaarlijks op de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos, waar de economische, politieke en academische wereldelite elkaar treft.

Dit jaar heeft de coronapandemie het WEF doen ontwijken naar Singapore, waar het in mei zijn algemene vergadering houdt. Volgende week volgt wel een beperkte virtuele meeting, met toespraken en sessies over de uitdagingen van 2021. Het overzicht van de wereldgevaren anno 2021 is daarvan een schot voor de boeg.

Een pandemie stond altijd op de radar van de wereldrisico's, maar nooit prominent. Vorig jaar werd een pandemie genoemd als een van de tien gevaren die het meest impact hebben op de wereldeconomie, áls er een zou plaatsvinden.

Een jaar na de uitbraak van het coronavirus domineert de pandemie nog altijd als het meest urgente risico voor de wereld. Nog in dat lijstje van 'clear and present dangers': extreem weer en de klimaatverandering - wat in 2020 nog de voornaamste kopzorg was - cyberaanvallen en digitale ongelijkheid.

Gratis geld

Als de gevarenhorizon op drie tot vijf jaar wordt gelegd, verandert het beeld. Niet de pandemie, IT of klimaat, maar de economische zwakte na corona wordt dan het toprisico. Het gratis geld dat nu de oplossing is, wordt dan misschien het probleem, met beurscrashes en inflatie tot gevolg, schokken op de grondstoffenmarkten en schuldcrisissen.

De experts keken ook een stapje verder: naar de existentiële bedreigingen die zich binnen vijf tot tien jaar kunnen ontwikkelen. Hier verschuift het risico naar de geopolitieke wereld: massavernietigingswapens en het in elkaar klappen van staten. Ook de 'groene' risico's zoals een verlies van biodiversiteit en crisissen rond natuurlijke rijkdommen staan hier hoog.

In het Global Risk Report worden gevaren al jaren van twee kanten bekeken: welke rampen verwachten we? En welke zullen, als ze gebeuren, het meest schade aanrichten?

In de slechte hoek van de grafiek - veel kans, veel schade - staat de pandemie naast het onvermogen om de klimaatverandering aan te pakken, gevolgd door groene gevaren als het verlies van biodiversiteit, natuurrampen en extreem weer.

Massavernietigingswapens

In de hoek met weinig kans maar veel schade staan de massavernietigingswapens, gevolgd door het in elkaar klappen van cruciale IT-infrastructuur en conflicten tussen landen.

Veel kans maar beperktere schade is dan weer het oordeel over digitale ongelijkheid, ontgoocheling bij jongeren en gevechten over grondstoffen.

In de goede hoek - beperktere kans en beperktere schade - staan op dit moment nog inflatie, mentale gezondheid en wantrouwen tegen de wetenschap.