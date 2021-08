Corruptie nekt ex-boegbeeld Oostenrijks extreemrechts

Het gewezen boegbeeld van extreemrechts in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache, is vrijdag veroordeeld voor corruptie. De man kwam eerder al in opspraak in een omkoopzaak met de codenaam Ibiza-gate.

De dotatie van een schamele 12.000 euro aan de extreemrechtse partij FPÖ brak de voormalige leider Heinz-Christian Strache vrijdag zuur op. Hij werd door een rechtbank in Wenen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden wegens corruptie en omkoping. Strache sprak na het vonnis van een 'juridische dwaling' en kondigde aan in beroep te gaan.

De zaak draait rond twee schenkingen van Walter Grubmüller aan de FPÖ. Grubmüller was de eigenaar van een schoonheidskliniek en een vriend van Strache. In ruil voor de donatie vroeg hij een wetswijziging zodat sommige ingrepen in zijn kliniek ook vergoed zouden worden door de overheid. De aanpassing, die extra inkomsten moest opleveren, gebeurde in 2018.

De chronologie van de feiten laat geen ruimte voor twijfel. Rechter in Wenen

Volgens Strache had de schenking helemaal niets te maken met de aanpassing van de wet en was hij zelfs niet op de hoogte van de donatie. Maar dat achtte de rechter 'bijzonder onwaarschijnlijk'. 'De chronologie van de feiten laat geen ruimte voor twijfel', oordeelde ze. Ook kliniekeigenaar Grubmüller werd veroordeeld, tot 12 maanden voorwaardelijk.

Russische oligarch

Strache kwam in 2019 al eens in opspraak toen een video opdook waarin hij hengelde naar Russische steun. In het filmpje praat hij tijdens een verblijf op het Spaanse party-eiland Ibiza met een vrouw die beweert de nicht te zijn van een Russische oligarch. In ruil voor overheidscontracten zou de Rus de FPÖ van Strache financieren en steunen, bijvoorbeeld door de populaire krant Neue Kronenzeitung te kopen.

Het was typisch door alcohol veroorzaakt machogedoe. Heinz-Christian Strache Ex-vicekanselier Oostenrijk

De video, die was opgenomen met een verborgen camera, dateerde van 2017, toen de FPÖ nog in de oppositie zat. Pas eind dat jaar trad de extreemrechtse partij toe tot de regering van de conservatieve kanselier Sebastian Kurz. Voor de FPÖ was de regeringsdeelname een triomfantelijke terugkeer na een lange tocht door de politieke woestijn. Strache werd in de coalitie meteen vicekanselier.

De essentie De extreemrechtse gewezen vicekanselier Heinz-Christian Strache krijgt een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden wegens corruptie.

Hij beloofde een wet aan te passen voor een bevriende zakenman in ruil voor donaties aan zijn partij FPÖ.

Strache raakte eerder in opspraak door Ibiza-gate, waarbij hij zou hebben gehengeld naar steekpenningen van een Russische oligarch.

De publicatie van de compromitterende video - door de Oostenrijkse pers bestempeld als Ibiza-gate - luidde het einde in van Straches politieke loopbaan. Hij nam ontslag als vicekanselier en werd door zijn partij aan de deur gezet. Volgens Strache had hij niets verkeerd gedaan en wou hij vooral indruk maken op een aantrekkelijke vrouw. 'Het was typisch door alcohol veroorzaakt machogedoe', zei hij.

Politieke aanslag

Dat de beelden twee jaar na datum opdoken, was volgens Strache een duidelijk bewijs van een 'gerichte politieke aanslag', bedoeld om zijn partij onderuit te halen. De partij had tot dan de wind in de zeilen en had bijna de Oostenrijkse presidentsverkiezingen gewonnen. Het effect van Ibiza-gate was meteen merkbaar: bij de parlementsverkiezingen van 2019 haalde de FPÖ nog 16 procent, tegenover 26 procent twee jaar eerder.

16% Val in verkiezingen Na het Ibiza-schandaal verloor de FPÖ 10 procentpunt bij de verkiezingen en scoorde de partij 16 procent.

De stembusgang kwam er nadat de eerste regering-Kurz was gevallen door Ibiza-gate en het daaropvolgende vertrek van de FPÖ-ministers. Kurz zelf raakte ook in opspraak door het schandaal rond Strache. De openbaar aanklager opende in mei een onderzoek naar de kanselier. Kurz zou hebben gelogen toen hij getuigde voor een parlementaire onderzoekscommissie.