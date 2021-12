Covidkerstfeestje ondermijnt gezag Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson blijft ontkennen dat er vorig jaar, in volle lockdown, een kerstfeestje plaatsvond in zijn ambtswoning. De kritiek over dubbele standaarden wordt steeds groter.

Wat gebeurde er op 18 december 2020 in Downing Street 10, de Londense ambtswoning van Brits premier Boris Johnson? De tabloid Daily Mirror schreef vorige week dat tientallen medewerkers van de tory's - Johnson zelf was afwezig - destijds dicht opeengepakt een kerstfeestje hielden, drank en hapjes nuttigden, spelletjes speelden en pakjes uitdeelden.

Op dat moment zat Londen nochtans in de hoogste categorie van coronarestricties, waardoor je binnenskamers alleen kon werken met social distancing en er buiten de gezinsbubbel geen samenkomsten toegestaan waren.

Tijdens een furieus parlementair vragenuurtje deed Johnson woensdag wat hij al dagen doet: ontkennen dat er een feestje was en onderstrepen dat alle toenmalige richtlijnen gevolgd zijn. Wel bood hij zijn 'onvoorwaardelijke excuses' aan voor een video, gedateerd op 22 december 2020, die dinsdagavond onthuld werd op de televisiezender ITV.

Toenmalig woordvoerder Allegra Stratton en andere medewerkers van Boris Johnson grappen over een kerstfeestje in Downing Street 10.

Daarin spelen zijn topmedewerker Ed Oldfield en toenmalige woordvoerder Allegra Stratton een persconferentie na. Ze maken grapjes over de vraag of enkele dagen eerder een kerstfeestje plaatsvond. 'Dit fictieve feestje was een zakenmeeting', besluit Stratton al lachend. 'En er was geen social distancing.'

Mes in het hart

'Een zieke grap', vatte The Daily Mail, nochtans een erg torygezinde tabloid, woensdag de publieke verontwaardiging samen. Zorgwerkers en nabestaanden van coronaslachtoffers noemen de onthullingen een 'mes in het hart' voor iedereen die destijds wel de lockdownregels naleefde, en voor Britten die zelfs stervende naasten niet konden bezoeken in het ziekenhuis.

Hoe slaapt de premier nog 's nachts? Rosena Allin-Khan Labour-oppositielid en arts

Labour-oppositieleider Keir Starmer vroeg Johnson wie nu nog de regels zal naleven, zeker nu de regering de oprukkende omikronvariant wil bekampen door weer thuiswerk aan te moedigen, de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren en voor het eerst een covidpaspoort te overwegen.

'Alle morele autoriteit verloren'

Zelfs in de eigen rangen wordt Johnsons entourage dubbele standaarden verweten. Woensdag verontschuldigde gewezen minister van Onderwijs Gavin Williamson zich vorige kerst ook een werkfeestje gehouden te hebben. Vorig jaar was er al enorme ophef omdat Johnsons ex-topadviseur Dominic Cummings in volle lockdown toch gereisd had. En eerder dit jaar nam minister van Gezondheid Matt Hancock ontslag, toen bleek dat hij en zijn minnares niet bepaald aan social distancing deden.

Volgens Starmer heeft Johnson stilaan alle 'morele autoriteit verloren'. Of zoals Labour-partijgenote Rosena Allin-Khan, een arts die in de coronacrisis patiënten bleef begeleiden, Johnson toebeet: 'Hoe slaapt de premier nog 's nachts?'