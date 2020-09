Cyprus blokkeert Europese sancties tegen clan-Loekasjenko

Het pleidooi van oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja voor meer Europese moed mocht niet baten. De ministers van Buitenlandse Zaken schuiven mogelijke sancties tegen de repressie in Wit-Rusland door naar de Europese top van eind deze week.

Frustratie alom op de eerste fysieke bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel sinds het begin van de coronacrisis: een akkoord over sancties tegen het regime in Minsk bleef uit. En dat door toedoen van slechts één land, Cyprus.

'Bij een beslissing over sancties mogen we niet afhankelijk zijn van één land', zei de Nederlandse minister Stef Blok teleurgesteld. 'Die regel moeten we veranderen.' Blok steunt de oproep van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen van een week geleden om het vetorecht voor buitenlands beleid af te schaffen.

Zelfs de uitdrukkelijke vraag van de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja om sancties tegen het regime uit te vaardigen en zo de oppositie een duw in de rug te geven, kon niet alle 27 Europese ministers van Buitenlandse zaken vermurwen. Tichanovskaja was in Brussel en riep de ministers bij de aanvang van hun zitting op tot moed.

Turkse gasoorlog

Cyprus eist een harde opstelling tegen Turkije in het gasconflict in de Middellandse Zee voordat het wil instemmen met sancties tegen het regime in Wit-Rusland. De Europese leiders buigen zich op de top van donderdag en vrijdag over beide heikele dossiers.

We moeten in Europa openstaan voor nieuwe afspraken met Turkije of bijkomende financiële steun. Stef Blok Nederlands minister van Buitenlandse Zaken

De meeste hoofdsteden hoeden zich ervoor in het opbod mee te gaan. Turkije moet zich houden aan het internationaal recht, klinkt het. Maar waar de economische rechten liggen in de zeeën rond Cyprus, is niet eenduidig. 'Het is logisch dat Turkije, Cyprus en Griekenland rond de tafel gaan zitten', beklemtoont Blok. Ook het feit dat Turkije vier miljoen migranten opvangt, moet ter sprake komen, vindt hij. 'We moeten in Europa openstaan voor nieuwe afspraken met Turkije of bijkomende financiële steun.'

De koppeling van beide dossiers maakt van sancties een koehandel, is in Europese kringen te horen. Mogelijke doelwitten van sancties kunnen hun bankrekeningen of bezittingen nu in veiligheid brengen. Of ook sancties klaarliggen tegen president Loekasjenko zelf, wil om die reden niemand zeggen.

De Europese Raad moet nu de deur openzetten voor sancties tegen het regime in Wit-Rusland. Josep Borrell EU-buitenlandchef