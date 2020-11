Dader aanslag in Wenen wou zich aansluiten bij IS

De schutter in Wenen, die maandagavond gedood werd door de politie, was in 2019 veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden omdat hij geprobeerd had naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat.

Een van de daders van de aanslag in Wenen, waarbij maandagavond vier mensen het leven lieten en minstens zeven zwaargewond raakten, was al eens veroordeeld voor terreur. Dat zegt de Oostenrijkse regering, die de aanslag labelt als islamitische terreur. Nadat de man geprobeerd had naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij de terreurgroep IS, kreeg hij in april 2019 22 maanden celstraf.

Volgens het persagentschap APA - en bevestigd door het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken - werd de 20-jarige man in december 2019 vervroegd vrijgelaten 'om zijn jonge leeftijd'.

De schutter, een Oostenrijker met Noord-Macedonische roots, werd maandagavond neergeschoten door de politie, waarna hij overleed. Na twee huiszoekingen en een klopjacht door de straten van Wenen pakte de politie twee verdachten op. Het is onduidelijk of er nog meer daders zijn.

'Aanval op onze waarden'

'We werden maandag het slachtoffer van een aanval van ten minste één islamitische terrorist, een situatie die we in Oostenrijk al tientallen jaren niet meer hebben meegemaakt', zei Karl Nehammer, de minister van Binnenlandse Zaken, in een televisietoespraak. 'Oostenrijk is al meer dan 75 jaar een sterke democratie, een volwassen democratie, een land waarvan de identiteit wordt gekenmerkt door waarden en grondrechten, met vrijheid van meningsuiting, rechtsstaat, maar ook tolerantie in het samenleven van mensen', zei hij. 'De aanval van maandag is een aanval op al die waarden.'