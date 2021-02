Dag van de waarheid voor Franse ex-president Sarkozy

Belandt Nicolas Sarkozy als eerste Franse ex-president achter de tralies? Maandag kent de 66-jarige politicus, die terechtstond wegens 'corruptie en ongeoorloofde invloedverwering', zijn lot in de 'afluisteraffaire'.

In december vorig jaar eiste het Franse parket vier jaar cel, waarvan twee jaar effectief, voor Nicolas Sarkozy en zijn medebeklaagden, topmagistraat Gilbert Azibert en advocaat Thierry Herzog. Maandag volgt de uitspraak in de zaak, die teruggaat tot de presidentsverkiezingen in Frankrijk van 2007.

Justitie verdacht Liliane Bettencourt, de schatrijke erfgename van de groep L'Oréal en in september 2017 overleden, er toen van Sarkozy illegaal geld toegestopt te hebben en opende een onderzoek. Voor de financiering van Sarkozy's electorale campagne zou Bettencourt hem en zijn partij Les Républicains met miljoenen euro's gesteund hebben. Bovendien zou Sarkozy misbruik hebben gemaakt van de slechte gezondheidstoestand van Bettencourt.

Schermvullende weergave De beklaagden (v.l.n.r.): advocaat Thierry Herzog, ex-president Nicolas Sarkozy en topmagistraat Gilbert Azibert. ©AFP

Sarkozy wilde dat gerechtelijke dossier inkijken. Om die vertrouwelijke informatie vast te krijgen benaderde Sarkozy, samen met zijn advocaat Thierry Herzog, Gilbert Azibert, een topmagistraat bij het hof van cassatie. In ruil zou Sarkozy voor Azibert een door hem al lang begeerde job in Monaco regelen.

Kadhafi

De speurders botsten eerder toevallig op die informatie. In september 2013 was beslist Sarkozy, toen ruim een jaar president af, af te luisteren nadat de Franse nieuwssite Mediapart een bommetje dropte over de presidentsverkiezingen het jaar voordien, toen Sarkozy de duimen moest leggen voor François Hollande. Er waren aanwijzingen dat het Libische regime - en dictator Muammar Kadhafi - zijn herverkiezingscampagne had gefinancierd.

1 miljoen euro boete Sarkozy hangt een boete van 1 miljoen euro boven het hoofd.

Maar door die telefoons af te luisteren, werd de Bettencourt-beerput geopend. De speurders ontdekten dat Sarkozy nog een andere gsm gebruikte met een prepaid-kaart. Onder de schuilnaam 'Paul Bismuth' communiceerde hij daarmee met Herzog. Daarop werd ook de tweede telefoon afgeluisterd, en uit die gesprekken kwam volgens het parket naar voren dat Sarkozy via zijn advocaat probeerde om geheime informatie af te troggelen van Azibert.

'Vriendschapsdienst'

Het was voor het eerst in de naoorlogse geschiedenis dat een voormalig Frans staatshoofd zich voor de rechtbank moest verantwoorden wegens corruptie. Sarkozy was op alle zittingsdagen tijdens zijn proces persoonlijk aanwezig en hield vol dat hij 'nooit het gevoel had iets slechts te doen toen hij Azibert hulp aanbood'. Het ging om een 'vriendschapsdienst'. Volgens Sarkozy zijn de gerechtelijke onderzoeken tegen hem politiek gemotiveerd. 'Ik heb de indruk dat het nationale financiële parket (PNF) alleen voor mij opgericht werd. Elke week waren er nieuwe zaken.'