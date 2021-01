Dag van de waarheid voor Italiaanse premier Conte

De Italiaanse premier Giuseppe Conte vecht dinsdag in de senaat voor het voortbestaan van zijn regering. Enkele ministerposten kunnen als pasmunt dienen om partijen te verleiden tot een vertrouwensstem.

In Italië zijn dinsdag opnieuw heel wat ogen gericht op het parlement. Nadat een meerderheid van de kamerleden maandagavond haar vertrouwen in de centrumlinkse bestuursploeg bevestigd heeft, gaat premier Giuseppe Conte nu op zoek naar voldoende steun in de senaat.

Dat belooft een lastigere opdracht te worden. Sinds de Italiaanse ex-premier Matteo Renzi vorige woensdag de twee ministers van zijn kleine centrumpartij Italia Viva uit de coalitie met de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) teruggetrokken heeft, is de ploeg van Conte haar meerderheid in de 321 zetels tellende senaat kwijt.

Landsbelang

Net als maandag hengelde de 56-jarige regeringsleider in zijn openingsspeech voor de senatoren naar de stem van onafhankelijke en centrumpolitici, pro-Europese partijen en leden van Italia Vivia die het niet eens zijn met Renzi's manoeuvre. 'Laten we een deal uitwerken met concrete maatregelen en hervormingen voor het land', stelde Conte voor.

Hij riep de verkozenen op het landsbelang voorop te stellen. 'De politieke klasse dreigt het contact met de realiteit te verliezen. Was het echt nodig een regeringscrisis uit te lokken terwijl ons land met zo'n grote crisis worstelt?', vroeg hij zich hardop af.

De kans lijkt heel klein dat Conte een volstrekte meerderheid haalt tijdens de stemming dinsdag rond 20.30 uur. De premier en zijn coalitie mikken eerder op een relatieve meerderheid als de 18 senatoren van Italia Viva zich, net als in de kamer, onthouden.

Die uitkomst zou voorkomen dat Conte meteen naar president Sergio Mattarella moet trekken om het ontslag van zijn ploeg in te dienen. Maar comfortabel besturen in volle coronastrijd en te midden van de ergste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog is in die omstandigheden geen sinecure.

Kort op de bal

Voor bepaalde beslissingen, zoals budgettaire maatregelen, is zowel in de kamer als de senaat een volstrekte meerderheid vereist. Dat zou betekenen dat Conte en co. de komende tijd voortdurend op zoek moeten naar ad-hocmeerderheden. Zo dreigt kort op de bal spelen in crisistijd erg moeilijk te worden.

Politieke analisten verwachten dat de premier, als hij de vertrouwensstemming in de senaat overleeft, de volgende weken alsnog aan een nieuwe meerderheid gaat bouwen. Conte hoopt dat de vacante ministerposten als pasmunt kunnen dienen om partijen te verleiden.