Dagje Venetië kost voortaan 3 euro

De 50.000 inwoners van de dogestad klagen al jaren steen en been over de horden toeristen die de Rialtobrug en het San Marcoplein overspoelen. Vooral omdat zij moeten opdraaien voor de veiligheid en de schoonmaak van hun middeleeuwse stad.

Om daar een mouw aan te passen en de bezoekersstromen wat af te remmen heeft het stadsbestuur besloten om entreegeld te vragen aan dagjestoeristen. Venetië is de eerste Italiaanse stad die zo’n doortastende maatregel neemt.

Vanaf vandaag betaalt elke dagjestoerist 3 euro. Kinderen onder zes jaar worden vrijgesteld, net als toeristen die in een plaatselijk hotel overnachten en al bezoekerstaks betalen. Het entreegeld zal tegen 2020 stijgen naar 6 à 10 euro in functie van het seizoen. Hoe het zal geïnd worden, is nog niet beslist.