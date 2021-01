Dam tegen extreemrechts sneuvelt in Portugal

In Portugal is de presidentsrace uitgemond in een zege voor president Marcelo Rebelo de Sousa. Maar vooral de opmars van extreemrechts springt in het oog.

Hoewel Portugal met de ergste coronapiek kampt sinds de uitbraak van de pandemie in 2020, vonden er afgelopen zondag presidentsverkiezingen plaats. Die draaiden uit op een zege voor het aftredende staatshoofd, Marcelo Rebelo de Sousa. Hij vergaarde de steun van zowat 61 procent van de opgedaagde kiezers.

De winst van de 72-jarige gematigd conservatieve voormalige politiek commentator is niet onverwacht. Niet alleen de centrumrechtse partijen PSD en CDS steunden zijn kandidatuur, ook de socialistische premier António Costa verkoos een tweede termijn voor Rebelo de Sousa boven een overwinning voor zijn partijgenote en aartsrivale Ana Gomes. Die strandde met een score van 12,9 procent op straatlengtes afstand op de tweede plaats.

Chega

Naast de ruime zege van Rebelo de Sousa en de lage opkomst - 60,8 procent van de stemgerechtigden bleef thuis, een record - zullen politieke analisten zich de presidentsrace van 2021 vooral herinneren vanwege de opmars van extreemrechts. Het kopstuk van Chega (Het is genoeg geweest), André Ventura, wist zondag net geen 12 procent van de kiezers te verleiden.

500.000 stemmen In anderhalf jaar ging de extreemrechtse politicus André Ventura van 68.000 naar 500.000 stemmen.

De oud-belastinginspecteur rukt plots met rasse schreden op in het Portugese politieke landschap, dat sinds het einde van de dictatuur in 1974 immuun leek voor de extreemrechtse stroming. In april 2019 keerde hij de PSD de rug toe en richtte hij Chega op. Bij de parlementsverkiezingen in dat najaar slaagde hij er nipt in een zitje te veroveren in het halfrond in Lissabon. Zowat 68.000 Portugezen, of 1,3 procent van het electoraat, vielen toen voor zijn antimigratie- en antisysteemdiscours.

En toen kwam corona. Net als in de rest van de wereld stortte de pandemie Portugal het afgelopen jaar in een diepe economische en sociale crisis. Ventura speelde in op die malaise in een poging zijn achterban uit te breiden. Om zijn kansen op electoraal succes te vergroten kreeg hij tijdens de campagne de Franse extreemrechtse kopvrouw Marine Le Pen en de Italiaan Matteo Salvini op bezoek.

Communistische bastions

De strategie sloeg aan, bleek zondag. Zowat een half miljoen kiezers schaarde zich achter de 38-jarige charismatische jurist. In anderhalf jaar dikte zijn score aan van 1,3 naar net geen 12 procent van de stemmen.

We hebben een historisch resultaat behaald. De rechterzijde van het politieke spectrum is opgeschud. André Ventura Leider Chega

Het kopstuk van Chega viste niet alleen succesvol in de rechtse electorale vijver. Ook aan de linkerzijde van het politieke spectrum vindt hij gehoor. Ventura slaagde erin te scoren in traditionele communistische bastions als Alentejo.

De extreemrechtse politicus liet de radicaal-linkse presidentskandidaten ver achter zich. Het kopstuk van het Linkse Blok (BE) strandde op 4 procent van de stemmen, de communistische kandidaat klokte af op 4,3 procent.

Historisch

'We hebben extreemlinks verpletterd', stelde Ventura vast na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Hoewel hij er niet in geslaagd is een tweede ronde af te dwingen en de vooropgestelde 15 procent van de stemmen te veroveren, kijkt de Chega-leider tevreden terug op de race. 'We hebben een historisch resultaat behaald. De rechterzijde van het politieke spectrum is opgeschud.'