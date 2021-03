'David Cameron lobbyde voor bankroete financier'

Het relaas van Financial Times is potentieel ook explosief voor de 'coming man' van de regerende Conservatieve Partij: Rishi Sunak. Die zou op vraag van Cameron in mei vorig jaar bij topambtenaren van Financiën tussengekomen zijn, toen die niet happig waren om Greensill een covidlening met rugdekking van de Bank of England (CCFF) te gunnen. Bij Her Majesty's Treasury was er flink wat twijfel of de financier wel in aanmerking kwam voor dat soort lening, die 'een aanzienlijke bijdrage aan de Britse economie' moet leveren.