'De 27 regeringen overtuigen, dat wordt het moeilijkste'...

Of het nu om kleurcodes, de Green Deal of de eerbiediging van de rechtsstaat gaat, de lidstaten meekrijgen blijft volgens Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders de grootste uitdaging voor de Commissie.

Ursula von der Leyen heeft de touwtjes in haar Europese Commissie stevig in handen. De Commissie werkt collegiaal: uit de biecht klappen wordt niet geapprecieerd. Het is een aanpassing voor Didier Reynders, die gepokt en gemazeld is in het veel loslippigere Belgische politieke landschap.

De Belgische eurocommissaris voor Justitie verdedigt als trouwe soldaat de State of the Union van zijn voorzitster. 'Het is de rol van de Commissie ambitie te tonen en een visie te ontwikkelen.' Al merkt hij tussen neus en lippen op dat die groene plannen in België het debat over de kerncentrales zullen aanwakkeren.

'Het moeilijkste bij dergelijke ambities is de lidstaten op een lijn te krijgen', beklemtoont hij. Reynders weet daar alles van. Hij werkte begin deze maand een voorstel uit om komaf te maken met het patchwork van coronamaatregelen en rode zones in Europa. Zijn voorstel om in alle landen dezelfde criteria voor testen, besmettingen en quarantaine te hanteren en een gezamenlijke kaart met ingekleurde zones uit te werken, kreeg deze week veel bijval in het Europees Parlement. Maar de lidstaten zijn nog niet geneigd afstand te doen van hun eigen systeem.

Rechtsstaat

Een portefeuillewissel naar Handel zat er na het vertrek van de Ierse commissaris Phil Hogan uiteindelijk niet in. Maar Reynders zegt best tevreden te zijn met zijn Europese overstap. Ook al zijn zijn vleugels wat geknipt en valt hij officieel onder de hoede van de Tsjechische vicevoorzitter Vera Jourova. Reynders' huzarenstuk staat eind deze maand op de agenda: een doorlichting van de werking van de rechtsstaat in alle 27 lidstaten. Het rapport van vijf landen, waaronder België, wordt in november besproken door de ministers van Europese Zaken.

Von der Leyen herhaalde woensdag dat 'inbreuken op de rechtsstaat niet getolereerd worden'. 'Europese waarden zijn niet te koop', waarschuwde ze. Maar landen als Polen en Hongarije bij de kraag nemen, blijkt in de praktijk moeilijk en een werk van lange adem.

Wel zegt Reynders voldoende elementen te hebben om binnenkort naar het Europees Hof van Justitie te stappen tegen de tuchtkamer die pro-Europese Poolse rechters sanctioneert. Malta, Cyprus en Bulgarije kijken aan tegen een verwijzing naar datzelfde Hof in Luxemburg voor de uitreiking van 'gouden visa'. 'Dergelijke Europese verblijfsvergunningen tegen betaling brengen het vrij verkeer van personen binnen Schengen in gevaar', zegt Reynders.

Voor een onderzoek naar fraude en misbruik van Europese middelen is vanaf volgend jaar een Europees parket bevoegd. Maar een procedure om EU-subsidies te schorsen als een EU-land de rechtsstaat schendt, blijft de grote twistappel. Het Europees Parlement eist zo'n voorwaarde voor de goedkeuring van de nieuwe Europese meerjarenbegroting tot 2027. Hongarije zet de hakken in het zand.

Racisme